"De Fangio a Colapinto": Fernando Tornello presenta Amigos de América en Córdoba

El emblemático periodista deportivo Fernando Tornello, voz inconfundible de la Fórmula 1 en América Latina, llegó a Córdoba para presentar su nuevo libro, Amigos de América, este martes 28 de julio, a partir de las 18.30, en uno de los salones del hotel César Carman, sede del Automóvil Club Argentino (ACA).

En una entrevista exclusiva con Cadena 3 Motor, Tornello compartió detalles de este proyecto, que combina su trayectoria personal, anécdotas con leyendas del automovilismo y un repaso por los 75 años de la Máxima.

Con su característico saludo “¡Amigos de América!”, que desde 2002 acompaña las transmisiones de Fórmula 1 a más de 24 países, Tornello celebró estar en Córdoba, una ciudad que lo conecta con sus recuerdos del Rally de Argentina y la cobertura histórica de Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“Siempre fue un placer escuchar la radio cubriendo el rally, era la forma de estar informado”, confesó, evocando a los “padres fundadores” de la emisora, como Mario Pereyra y Rony Vargas.

Amigos de América nació de una idea que maduró con el tiempo. “Durante mucho tiempo me decían: ‘Fer, ¿cuándo vas a escribir un libro?’ Y yo decía: ‘No, todavía no’”, relató Tornello. Fue el periodista Pablo Vignone quien lo impulsó a dar el salto. “Me puso un micrófono, nos tomamos unos cafés, hablé durante horas y él desgrabó todo. Luego le di forma con mis experiencias”, explicó.

"Amigos de América" no es solo un libro sobre automovilismo; es un reflejo de la vida de Tornello y su conexión con el deporte. “Hay una parte que es una autobiografía mía, de cómo llegué a esto, cómo empecé, cuándo empecé a ser periodista. Y después van a encontrar mucho sobre Fórmula 1, mis opiniones sobre circuitos, sobre pilotos, sobre grandes carreras, experiencias que viví con Fangio, con Senna. Hay mil anécdotas en el libro, no solamente de ellos, de otros pilotos también”, adelantó.

Además, el libro aborda otras categorías en las que Tornello participó, como la Fórmula 3 Sudamericana y el Dakar, aunque la Fórmula 1 ocupa el centro de la narrativa. “De Fangio a Colapinto, ahí están 75 años de Fórmula 1 que estamos cumpliendo”, subrayó, destacando la inclusión de los 23 pilotos argentinos que dejaron su huella en la categoría.

Con casi 800 grandes premios relatados, Tornello es una enciclopedia viva del automovilismo. Su carrera comenzó en los años 70, cuando era un joven periodista en Radio Splendid, trabajando junto a Carlos Legnani en Campeones. “La primera era una transmisión por radio en la que yo no era el relator, el relator era Carlos Legnani. Empecé muy joven, Gran Premio de España del 76”, recordó.

Su primer viaje internacional fue al Gran Premio de Brasil de 1977, en Interlagos, donde vivió la emoción de narrar la victoria de Carlos Reutemann con Ferrari. “Fuimos en auto, volvimos de la misma manera, pero la felicidad por haber relatado una carrera ganada por Reutemann en aquella época era increíble. Me acuerdo de haberle hecho notas a Emerson Fittipaldi, que años después fue mi comentarista en México. No lo podía creer”, relató con entusiasmo.

El salto a la televisión llegó en 1991, cuando junto a Felipe McGough adquirió los derechos de transmisión en Telefe. Sin embargo, fue en 2002, con Fox Sports, cuando nació el célebre “Amigos de América”. “La primera de ‘Amigos de América’ fue el Gran Premio de Australia de 2002, la primera carrera del año. Antes yo saludaba en Telefe, ‘Amigos de Telefe’, pero ahora era ‘Amigos de América’ porque la transmisión va a 24 o más países de todo el continente. Era una forma de aglutinarlos a todos, de hacerlos participar y que se sientan bienvenidos”, explicó.

Entre los momentos más memorables de su carrera, Tornello destacó el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, cuando Max Verstappen y Lewis Hamilton protagonizaron un final épico. “Todo el mundo terminó relatando parado frente a la pantalla porque era una emoción, esa última vuelta fue algo increíble. El que le gusta la Fórmula 1, si no vibró con esa carrera, no sé qué le podríamos dar”, afirmó. En contraste, el fin de semana de Imola 1994, marcado por las tragedias de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger, permanece como su recuerdo más doloroso. “Fue un fin de semana increíblemente horrible de Fórmula 1”, recordó con pesar.

El libro también dedica espacio a Franco Colapinto, el joven piloto argentino que ha generado una “burbuja exitista” en el país. Tornello fue cauto al analizar su trayectoria: “Franco es un chico muy joven, enormemente talentoso, pero como todos los chicos jóvenes tiene momentos buenos y malos, comete errores, tiene grandes carreras. La ‘burbuja exitista’ no le ha hecho bien. Él se tiene que enfocar en trabajar con los ingenieros. Está mejorando, pero el auto de Alpine no lo ayuda, el equipo está último en el campeonato. Hay que darle tiempo, no es el mejor ni el peor piloto de la historia, tiene que desarrollar su talento”.

Mirando al futuro, Tornello reflexionó sobre la nueva era de la Fórmula 1 que comenzará en 2026, con autos más pequeños, motores híbridos y mayor incidencia eléctrica. “Es una incógnita. Lo bueno es que puede revolucionar el orden de la Fórmula 1, pero hay desafíos. Toto Wolff ya prendió la señal de alarma: los autos podrían perder potencia en rectas largas como la de Monza. Están trabajando en soluciones, pero todo cambio es bienvenido porque puede alterar el orden establecido”, señaló, destacando la creatividad de ingenieros como Adrian Newey y el resurgimiento de McLaren impulsado por Rob Marshall.

Para Tornello, la Fórmula 1 sigue siendo una fuente inagotable de adrenalina. “Siempre, y a veces más también. En carreras como la de Abu Dhabi 2021, veníamos de la pandemia, era una especie de apertura al mundo. La pasión es total, 100%. Si no la sintiera, ya era momento de quedarme en casa”, cerró.

Entrevista de Marcelo Ingaramo, Cadena 3 Motor.