Cadena 3 Motor

Cadena 3 Motor

¡Todo el champán para un Agustín Canapino contundente en San Luis!

El arrecifeño ganó de punta a punta en la apertura de los Play Off y domina en la Copa. Santero (Mustang) y Mangoni (Camaro) completaron el podio. VIDEO

14/09/2025 | 15:42Redacción Cadena 3

FOTO: ¡Todo el champán para un Agustín Canapino contundente en San Luis!

Agustín Canapino con el Chevrolet Camaro #86 del “Canning Motorsport” tuvo una demostración de contundencia de gran nivel para ganar la 11° final de la temporada de Turismo Carretera en San Luis y convertirse en el piloto mas ganador del año con tres conquistas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Canapino se hizo de la serie mas rápida en la mañana del domingo en el Autódromo “Rosendo Hernández” para asegurarse largar la final desde el mejor lugar y compartiendo la primera fila con el actual campeón Julián Santero (Ford Mustang) a quién doblegó sin atenuantes en la largada y en el relanzamiento de la vuelta 12. De ahí al final, fue un solo de Canapino hasta la bandera de cuadros.

Julián Santero que llegó escolta con su Ford Mustang lo intentó, pero rápido entendió que no podía mas que sostener un meritorio segundo lugar, a la vez que Santiago Mangoni con otro de los Chevrolet Camaro del “Canning Motorsport”, se las ingenió para subir al podio también.

Turismo Carretera/Clasificación Final-Domingo:

-Copa de Oro (Fecha 1 de 5):

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde San Luis. Imágenes: Gentileza @fotoscejas y Prensa ACTC.

