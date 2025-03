Norris y Verstappen fueron el 'Correcaminos y el Coyote' del domingo australiano

Lando Norris de McLaren convirtió la pole position en una muy reñida victoria durante el Gran Premio de Australia, que abrió hoy el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2025, bajo condiciones climáticas cambiantes, múltiples accidentes, coches de seguridad y un chaparrón al final de la carrera que causó un gran drama su compañero Piastri y colocó a su cola al campeón Max Verstappen de Red Bull que lo atacó hasta la línea de meta. George Russell de Mercedes completó el podio.

Norris dominó con mucha solidez la primera parte del domingo, superando a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri y a Verstappen, en una pista empapada, antes de que la mejora de las condiciones permitiera cambiar a neumáticos lisos en la segunda mitad. En ese marco, en apenas una vuelta la carrera perdió tres coches: Isack Hadjar -RB- se despistó en la vuelta previa, el local Jack Doohan -Alpine- a la mitad del circuito y Carlos Sainz Jr. -Williams- media vuelta más adelante y con el AS en pista.

Con Norris, Verstappen, Piastri, Russell, Leclerc, Tsunoda, Hamilton, Gasly, Alonso, Stroll, Hulkenberg, Antonelli, Bortoleto, Ocón, Lawson y Bearman, la carrera se reanudó y corrió una primera parte tranquila sobre una pista muy mojada y difícil.

Sin embargo, poco después de que los pilotos abandonaran los intermedios, otra lluvia más intensa empapó el circuito una vez más, enviando dramáticamente a ambos McLaren al césped y obligando a la mayoría de los pilotos a volver inmediatamente a boxes para cambiar neumáticos.

Mientras Norris lograba recuperar su coche y entrar en los boxes, Piastri hizo un trompo en la penúltima curva y perdió mucho tiempo intentando recuperar la posición patinando sobre el pasto mojado. Una serie de acontecimientos que colocó al vigente campeón del mundo, Verstappen, en cabeza.

Sin embargo, con Verstappen aún con neumáticos lisos y las condiciones empeorando, era inevitable que tuviera que parar en boxes. Cuando esto ocurrió, Norris recuperó el liderato que tan bien había logrado al principio de la carrera.

Tras un último periodo de Safety Car, provocado por los accidentes del debutante de Kick Sauber, Gabriel Bortoleto, y de Liam Lawson, de Red Bull, Norris sufrió el ataque de Verstappen en las complicadas y resbaladizas condiciones del asfalto; este último logró ponerse al alcance del DRS.

Sin embargo, Norris tuvo la ventaja justa para vencer a su rival de 2024 y George Russell aprovechó la situación para completar el podio para Mercedes, por delante del piloto de Williams, Alex Albon y de su compañero de equipo, el novato Kimi Antonelli que fue uno de los beneficiados y adelantó posiciones cuando se desató la última gran lluvia.

Antonelli, además, había superado a Albon en los últimos giros, pero fue penalizado por una salida insegura, lo que lo relegó al quinto puesto. Por detrás, quedaron Lance Stroll, especialista en lluvia de Aston Martin, el Sauber de Nico Hulkenberg, Charles Leclerc, de Ferrari, Piastri, que se recuperaba y Lewis Hamilton.

