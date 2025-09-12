En vivo

Fourmaux toma la delantera sorpresivamente en Chile durante la tarde

El francés heredó la punta cuando su compañero Tänak se paró a los 5.6 kilómetros del tramo final del día, llevando casi 10 segundos de ventaja. Neuville es el escolta a 1s y Ogier tercero a 2.3s. 

12/09/2025 | 19:10Redacción Cadena 3

FOTO: Fourmaux se encontró con la punta cuando paró su compañero Tänak

Adrien Fourmaux se apoderó del liderato del Rally Chile Bio Bío -la Ronda 11 del FIA WRC- después de que los problemas de motor de Ott Tänak en la última etapa del viernes le dieran al piloto de Hyundai una ligera ventaja de 1.0 segundos sobre su compañero de equipo Thierry Neuville.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El francés heredó el primer puesto cuando su compañero de equipo Tänak se detuvo a los 5.6 kilómetros del tramo más largo del día, poniendo fin a la imponente actuación del estonio, quien había logrado una ventaja de casi 10 segundos tras un bucle dominante por la tarde.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tänak había dado un giro al rally tras la asistencia a mitad de la jornada, aprovechando la limpieza de la carretera para ganar las dos primeras etapas de la tarde y superar la ventaja matutina del líder del campeonato, Elfyn Evans. "Solo puedo estar contento porque creo que es la primera vez que lideramos un rally al final del primer día, así que es positivo para nosotros, pero una pena para Ott", declaró Fourmaux, quien busca su primera victoria en el Campeonato Mundial de Rallyes de la FIA. "Mañana será un día diferente, así que ya veremos".

Neuville se ubicó segundo con su similar i20 N Rally1 tras una tarde transformada tras importantes cambios de configuración entre bucles. El belga tuvo dificultades por la mañana, pero encontró su ritmo a medida que las condiciones se secaban, describiendo su coche como "mucho mejor" a pesar de admitir que "todavía estaba lejos de ser bueno".

Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe © Red Bull Content Pool

Sébastien Ogier realizó la actuación individual más destacada del día con una impresionante victoria de tramo en la ES6, superando a Neuville por 3,1 segundos y subiendo del quinto al tercer puesto de la general. En su participación número 200 en el WRC esta semana, el ocho veces campeón del mundo fue otro de los que realizaron ajustes de puesta a punto al mediodía tras una mañana tranquila.

"He seguido presionando todo el día y esta mañana ya estaba al límite, y en esta última especial no puedo más", reflexionó Ogier, que se encontraba a tan solo 2,3 segundos de Fourmaux al comenzar el sábado.

Evans, que abrió pista, tuvo una tarde intensa, ya que las condiciones de limpieza le perjudicaron especialmente, y el galés bajó del liderato del rally a la quinta posición al final del día. Además de Ogier, fue superado por su compañero de equipo en Toyota, Sami Pajari, en la última especial y se encontraba a 1,9 segundos del finlandés durante la noche.

Sébastien Ogier y Vincent Landais ©Toyota

"Esta tarde ha sido una gran lucha", admitió Evans tras perder 14,2 segundos solo en la última especial. "No pude controlar la parte trasera en absoluto". Takamoto Katsuta se mantuvo sexto a pesar de tener problemas con el equilibrio de su Toyota, mientras que Grégoire Munster se ubicó séptimo con su M-Sport Ford tras recuperarse de una rotura en la varilla de la caja de cambios por la mañana.

Las esperanzas de Kalle Rovanperä en el campeonato sufrieron otro revés, ya que el vigente campeón de Chile se quedó en octavo lugar, a más de un minuto del líder. El día del bicampeón se vio arruinado por un neumático desinflado tras salirse y chocar contra un talud por la mañana, aunque mostró un ritmo alentador una vez que las condiciones mejoraron.

Elfyn Evans y Scott Martin © Red Bull Content Pool

"Obviamente, estoy decepcionado de que esto haya acabado con nuestras buenas posibilidades de hoy", dijo Rovanperä. "Por fin teníamos un buen ritmo en este tipo de carretera, algo que probablemente nunca ha sucedido este año".

Oliver Solberg encabezó la clasificación del WRC2 y actualmente está a punto de alzarse con el título, con sus rivales Yohan Rossel y Gus Greensmith retirándose por problemas mecánicos. El sueco también terminó el día noveno en la clasificación general, por delante del piloto de M-Sport Ford, Josh McErlean, quien perdió más de un minuto tras un trompo a alta velocidad en la ES1.

Se esperan fuertes lluvias nocturnas en las inmediaciones de las especiales del sábado, de las cuales hay seis con un total de casi 140 km de acción competitiva.

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de wrc.com

