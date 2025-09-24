DFSK E5, primer SUV híbrido enchufable de una marca china que está en Argentina

DFSK Argentina inicia una nueva etapa de su operación en el país con el desembarco en el mercado de los vehículos híbridos enchufables (PHEV). Con el E5 da un paso más en el camino de la electromovilidad, justamente con una de las nuevas tecnologías más adoptadas en el mundo.

La llegada de modelos híbridos plug-in no solo reafirma el compromiso con el medio ambiente, sino que también es una declaración poderosa sobre la viabilidad de tecnologías limpias en un mercado tan competitivo como el argentino. De hecho, con este lanzamiento, DFSK se convierte en la primera marca china en ofrecer este tipo de mecánica en nuestro país.

“Estamos realmente muy contentos de presentar en Argentina esta nueva generación de vehículos DFSK con mecánica PHEV. De esta forma seguimos ratificando nuestro compromiso de ofrecer soluciones de movilidad más sustentables, un camino que iniciamos hace tiempo con el utilitario EC35. Además, seguimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de productos cada vez más amplia y que se adapte a las preferencias de distintos públicos”, expresó Santiago Sporleder, Gerente Comercial de DFSK Argentina.

Diseño moderno y sofisticado

El DFSK E5 presenta un diseño exterior cuidadosamente pensado para combinar funcionalidad y estilo contemporáneo. Su silueta aerodinámica se caracteriza por líneas fluidas y suaves que no solo aportan un aspecto dinámico, sino que también mejoran la eficiencia en el consumo de combustible y la estabilidad en la conducción.

La parte frontal destaca por su parrilla sofisticada, con acabado en cromo y detalles en negro brillante que le confieren un aspecto moderno y elegante. Los faros de tamaño considerable y con un diseño afilado proporcionan una excelente iluminación nocturna, además de aportar un toque distintivo a la parte delantera. Toda la iluminación es full LED.

En los laterales, el E5 cuenta con líneas bien marcadas que resaltan su carácter y le confieren una presencia robusta pero sin perder la sofisticación. Las llantas de aleación de 18 pulgadas tienen un diseño aerodinámico que refuerza su carácter deportivo y moderno.

En la parte trasera el diseño continúa con líneas horizontales que aportan amplitud visual, con ópticas que prolongan su estética elegante y ofrecen una buena visibilidad. El portón presenta un diseño limpio, con un pequeño spoiler superior que ayuda a mejorar la aerodinámica y aporta un toque deportivo.

Los acabados en cromo y detalles en negro brillante en ciertas partes del vehículo resaltan su carácter contemporáneo. Además, cuenta con espejos retrovisores ajustables y rebatibles eléctricamente, con luces incorporadas, elementos que aportan tanto funcionalidad como estética.

Espacio y confort

Dentro de su segmento destaca por sus dimensiones: 4,76 m de largo, 1,86 m de ancho, 1,71 m de alto y 2,75 m de distancia entre ejes.

La cabina está diseñada para maximizar el espacio, asegurando una experiencia de manejo placentera y funcional. Además, cuenta con múltiples compartimentos de almacenamiento y un baúl de capacidad competitiva para su segmento.

Por otra parte, destaca por la calidad de los materiales y acabados utilizados y por la amplitud y confort que ofrece a los ocupantes.

Con capacidad para 7 pasajeros tiene una disposición de asientos 2 + 3 + 2 lo cual le permite mucha flexibilidad al momento de planificar los desplazamientos en familia. Asimismo, los asientos ajustables permiten viajar con mucha comodidad.

El baúl tiene un volumen de 187 L que se puede extender hasta 934 L al rebatir las dos hileras traseras de asientos.

Equipamiento para disfrutar

La dotación de elementos de confort es amplia y está pensada para complacer a todos los ocupantes.

Entre los ítems destacados se encuentran: techo solar con apertura eléctrica, sensor de lluvia, tapizados en ecocuero, butacas delanteras con regulación eléctrica, calefaccionados y ventilados, dos tomas USB y una de 12 V, tablero digital de 7”, sistema multimedia con pantalla táctil de 12,3” compatible con Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica, climatizador digital, sensores de estacionamiento traseros, cámara de retroceso, GPS, acceso a WIFI / 4G, sistema de audio con 4 parlantes y 4 tweeters, encendido por botón, control de velocidad crucero y más. Claramente es de los más equipados del segmento.

Mecánica moderna y eficiente

Con la eficiencia energética y la movilidad sostenible como prioridad, este E5 tiene un sistema híbrido enchufable (PHEV) compuesto por un motor naftero aspirado de 1.5 L de cilindrada, 4 cilindros y 16 válvulas, que genera 100 CV a 6.000 rpm y 128 Nm de par a 4.500 rpm, al que se une otro eléctrico que produce 130 kW (174 CV) y 300 Nm de torque, para lograr una potencia combinada de 217 CV (162 kW). La transmisión es una e-CVT y la tracción es delantera.

La batería es de iones de litio y tiene una capacidad de 17,52 kWh, y, al 100%, permite una autonomía en modo puramente EV de más de 85 km, lo cual lo vuelve ideal para trayectos diarios y urbanos de corta y media distancia, con poco gasto de combustible.

La recarga del 20 al 80 por ciento demanda unas 3 horas en cargadores de mediana potencia.

Funcionalidad

El DFSK E5 también permite la carga de dispositivos externos mediante su tecnología V2L, que convierte el vehículo en una estación de energía móvil, proporcionando una experiencia tecnológica avanzada para el usuario moderno.

Por eso, se posiciona como el vehículo ideal para quienes buscan reducir su huella de carbono sin sacrificar potencia ni comodidad. Con este SUV híbrido enchufable, DFSK reafirma su compromiso con la movilidad eléctrica y sostenible.

Seguridad

Este aspecto también está bien cubierto, ya que incluye frenos a discos con ABS y EBD en las cuatro ruedas, sistema Isofix para sillas infantiles, 4 airbags, control de estabilidad electrónico, monitoreo de presión de neumáticos, sistema antirrobo, asistencia al frenado de urgencia, control de tracción, inmovilizador de motor, asistente de arranque en pendiente, control de descenso, auto-hold, sonido de advertencia de vehículo a baja velocidad para peatones y bloqueo mecánico de seguridad para niños.

Colores y versiones

En una primera etapa, el E5 se ofrece en un único nivel de equipamiento, y en tres colores: blanco nieve, gris plateado y negro ónix.

Precio y garantía

El precio sugerido al público es de US$ 34.500.

La garantía del vehículo es de 6 años o 150.000 km. La batería del sistema híbrido también ofrece una garantía de 6 años o 150.000 km.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. De un reporte de Prensa DSFK Argentina