Martín Llaryora: "No me arrepiento de la frase 'pituquitos'; no agravié a nadie"

El gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, habló en los estudios de Cadena 3 y pidió al interior del país que acompañe la propuesta de Juan Schiaretti para las elecciones PASO, donde se presenta junto a Florencio Randazzo por Hacemos por Nuestro País. También se refirió a su frase "pituquitos de Recoleta" y elogió a Horacio Rodríguez Larreta por hablar de una "agenda federal".

Sobre la candidatura de Schiaretti, el gobernador electo se mostró con expectativas para que supere el 1,5% estipulado en las PASO y así poder entrar a las elecciones generales de octubre. "Tengo toda la expectativa puesta porque todos los cordobeses y hermanos del interior acompañarán a un candidato del interior, frente a candidatos que son de la ''República del AMBA''".

Sostuvo que la Argentina está centralizada por el Gobierno nacional, que beneficia al AMBA y descuida al interior. "Tenemos la posibilidad de votar por un candidato del interior y por alguien que fue un gran gobernador de Córdoba. Hay que acompañar a Juan y darles una mano a las provincias del interior. Para que nos cumplan los candidatos, es importante la agenda federal", aseguró.

Al ser consultado por su recordada frase "los pituquitos de Recoleta", Llaryora explicó a qué se refería: "Lo dije pensando en que un hombre de los nuestros es el candidato para la Argentina. No podemos seguir pagando la luz más cara o las retenciones. Si no gritábamos, eso no estaba en la agenda".

En ese sentido, elogió a Horacio Rodríguez Larreta por proponer una agenda federal. "Enhorabuena que algunos candidatos de otros partidos hablen de federalismo, como Horacio Rodríguez Larreta. ¿Pero hubieran hecho lo mismo si nosotros no pegábamos el grito? No, y no estaría en agenda. Si no acompañamos a Juan Schiaretti, candidato del interior, después no nos quejemos", advirtió.

Por otra parte, remarcó su gestión al frente del Municipio. "Hemos tenido opositores que calificaron bien nuestra gestión. No podés venir a la ciudad y provincia de Córdoba y no hablar bien de una gestión que hicimos con mucho esfuerzo. Pueden decir muchas cosas, pero no criticar nuestra gestión. Hay condiciones del centralismo que impone que algunas provincias sean no viables. Luego te degradan y te dan clases de gobernabilidad. Que te digan cómo gobernar, no lo voy a aceptar", señaló en diálogo con Cadena 3.

Aseguró que, "si todos votamos a Juan Schiaretti, Argentina se recupera en poco tiempo. Hay cosas que vienen en buen camino y quedan muchas cosas, como la salud, infraestructura, paradigmas y seguridad. Pido que nos den los mismos subsidios y condiciones que tiene el AMBA. No acepto que nos bajen la posibilidad de tener un gobernante del interior. Uno prende los canales de TV nacionales y no hay nadie del interior, te viven poniendo presidentes", reclamó.

Al volver a referirse a la frase de los "pituquitos", afirmó que no se siente arrepentido. "No agravié a nadie. No es una frase ofensiva y en Buenos Aires se usa ese dicho. Pasa que la descalificaron para descontextualizar. Hay gente que cree que canta la verdad descalificando a través de los canales nacionales. Con todos los subsidios que tiene el AMBA, para mí no gobiernan bien".

Respecto a cómo estaría conformado su gabinete en la gobernación, Llaryora evitó dar definiciones. "No puedo dar nombres en este momento. Voy a crear un Ministerio de Cooperativas. En cada presupuesto nacional quieren matar el régimen cooperativista, que creen que son movimientos del interior del interior. Gabriel Frizza es un hombre que me gustaría que sea parte del equipo de gestión, pero no puedo detallar nada. Osvaldo Giordano también es una pieza fundamental, además que es amigo mío. Lo importante ahora es empezar a coordinar los equipos entre la Municipalidad y la Provincia. Sí habrá cambios y transformación, la creación de la Policía Municipal y todo lo que prometí. Pienso en que Julián López se quede en el Gobierno. Quiero un equipo que acompañe al interior".

E insistió en igualar los subsidios entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto del país. "Quiero que al interior lo igualen y nos den las mismas posibilidades. Si alguien del interior vota un candidato del AMBA, entonces después cuando nos aumenten la luz, que después no pidan que el centralismo tome nota".

Llaryora explicó a Cadena 3 que, desde diciembre cuando asuma, profundizará la relación con el interior del interior a través de cooperativas y mutuales. "Hay que darle valor al norte a través de la promoción industrial. Quiero ser el gobernador con el que se pueda decir que Córdoba tenga la mayor parte de su territorio con conectividad, porque por ahí va la educación y el desarrollo. Sin infraestructura, no hay posibilidades".

Al referirse a la situación de la Municipalidad de Córdoba, Llaryora aseguró que no se destina la mayor parte de los fondos en sueldos y que deja un municipio mejor que el anterior. "De todas formas, el progreso no se detiene. Cuando terminás algo, siempre te quedan cosas por hacer, pero no hay que perder el rumbo y visión. Por eso la gente votó a Daniel (Passerini).

Por último, habló de la seguridad. "La seguridad tiene que ir con Justicia y muchas veces no es así. Tienen que estar las dos bajo la misma órbita para encolumnar un plan de acción contra el delito. Es una opción. Mientras tanto, al Municipio lo seguimos fortaleciendo con tecnología para combatir la inseguridad. Esperar en algunos temas no tiene sentido, lo que mejor podemos hacer es ir agilizando", finalizó.

Entrevista de "Viva la Radio".