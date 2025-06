Cristina Kirchner define su estrategia judicial previo a la condena por Vialidad

En las últimas horas, Cristina Kirchner se encontraba definiendo su estrategia judicial ante la próxima presentación que deberá realizar el miércoles en los tribunales de Comodoro Py. La ex presidenta enfrenta una condena de seis años de prisión a raíz de un fallo de la Corte Suprema relacionado con la causa Vialidad. Ante esta situación, se preparaba una movilización por parte del Partido Justicialista (PJ) y diversas organizaciones kirchneristas como La Cámpora, quienes convocaron para acompañar a la ex jefa de Estado desde su domicilio en San José 1111 hasta la sede judicial.

No obstante, se discutía la posibilidad de que Kirchner no tuviera que trasladarse a los tribunales, y que la notificación del inicio del cumplimiento de su condena se realice vía Zoom, siempre y cuando el Tribunal Oral Federal 5 acceda a la solicitud de su defensa de prisión domiciliaria.

Durante la jornada del lunes, la ex mandataria realizó tres salidas a saludar a sus seguidores que se congregaron en los alrededores de su departamento en Constitución. En cada encuentro, arengó a la militancia con la famosa consigna “Vamos a volver”, biblia del kirchnerismo desde la derrota electoral del 2015 ante el entonces presidente Mauricio Macri. La primera aparición se dio después de las 15:30, momento en el cual se dirigió a los manifestantes y entonó cánticos junto a ellos, reconociendo su presencia con gestos de afecto.

La movilización creció al punto que los militantes comenzaron a corear su nombre, gritando “Cristina presidenta” en cada interacción con ella. La segunda aparición se registró pasadas las 17:30, para luego finalizar con otra oportuna intervención a las 20:30.

Entre los dirigentes que visitaron a la ex presidenta se encontraba Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, quien dirigió una comitiva de organismos de Derechos Humanos que se reunió con Kirchner en su departamento. También se hicieron presentes el ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y el ex secretario de Deportes, Claudio Morresi.

Además, en las primeras horas de la mañana del domingo, la Policía de la Ciudad realizó un operativo de desalojo en las cercanías de su propiedad, donde se llevaría a cabo la solicitud de prisión domiciliaria. El plazo vence el miércoles para que la ex mandataria se presente ante el tribunal, que dará inicio al cumplimiento de la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, tras el fallo de la Corte Suprema que desestimó el recurso de queja presentado por su defensa.