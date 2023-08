Llaryora se hizo un narcotest: "No quiero funcionarios atados al narcotráfico"

El intendente Martín Llaryora asistió a la Dirección de Especialidades Médicas Centro para someterse al análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina.

El estudio que se realizó Llaryora es en cumplimiento de la ordenanza que establece que los funcionarios en ejercicio deberán acompañar el certificado correspondiente en un plazo máximo de sesenta días corridos contados a partir de la publicación de la reglamentación.

En diálogo con Cadena 3, el gobernador electo de Córdoba dijo que "esto hace que todos podamos elevar la barrera institucional, Uno arma un equipo y en mi equipo exijo determinadas características".

Y ejemplificó: "No puedo tener un funcionario que no esté al día con la cuota alimentaria. Los concejales tomaron esto del narcotest como una ordenanza y se votó por unanimidad. Es una decisión política en Córdoba para levantar una vara en contra del consumo de adicciones. Son requisitos que, para mí, son esenciales".

"No quiero funcionarios que tengan relación con el narcotráfico", insistió el intendente capitalino. "El funcionario que no pase, para mí no puede seguir ejerciendo funciones y debe rehabilitarse. Tenemos tres centros para rehabilitarse cuando antes no había ninguno y se generaron en nuestra gestión. Quien tiene una adicción severa, no puede esperar 10 días para hacerse un test", añadió.

Llaryora sostuvo que "cuando la droga penetra en los regímenes institucionales, te condiciona. No quiero que un juez, policía o funcionario esté comprándole drogas a los narcotraficantes porque en una farmacia no las podés conseguir", finalizó.

El test, que puede concretarse en establecimientos públicos y privados, y en ambos casos debe ser pagado, es obligatorio para "las personas que desempeñen funciones por elección popular, intendente, viceintendente, concejales y tribunos, los secretarios y subsecretarios, los directores y subdirectores, asesores, o las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalentes a las de los cargos mencionados".

La ordenanza indica que deben presentar "certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas ilegales; guardando debida reserva todo aquel que tenga acceso al contenido del mismo".

El estudio deberá realizarse y presentarse de manera anual, antes del 31 de marzo de cada año, en el área de capital humano correspondiente a cada jurisdicción, ya sea en el Concejo, Tribunal de Cuentas Municipal, Entes y empresas municipales, sin perjuicio de la instrumentación de controles aleatorios.

"En caso de incumplimiento del artículo 5 bis se aplica el procedimiento vigente de la repartición donde reviste el supuesto infractor", y en la reglamentación se añade que se “comunicará dicha circunstancia a Asesoría Letrada en su carácter de Autoridad de Aplicación del Código de Ética, conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 12.984 y sus modificatorias.

Simultáneamente, se dará la intervención correspondiente a la Secretaría de Prevención y Atención en Salud Comunitaria, para que, a través de la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones, o la que en el futuro la reemplace, realice el abordaje integral y tome las medidas de contención y asistencia de la persona afectada.

Entrevista de Rodolfo Barili.