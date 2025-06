Kicillof convocó a acompañar a Cristina Kirchner a Comodoro Py el miércoles 18

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo un llamado a la ciudadanía para que acompañen a la ex presidenta Cristina Kirchner este miércoles 18 de junio en su desplazamiento hacia Comodoro Py. Kicillof expresó en sus redes sociales: "Este miércoles 18 acompañamos a Cristina hasta Comodoro Py y de vuelta a su casa. Defenderla es defender la democracia. ¡Nos vemos ahí!". De esta manera, el gobernador se sumó al reclamo del peronismo para solicitar que la justicia le otorgue a la ex mandataria prisión domiciliaria.

El evento, que comenzará a las 10 de la mañana, contará con la presencia de funcionarios, militantes y figuras del peronismo que provienen de distintos sectores. Todos se reunirán para respaldar a la ex presidenta, quien deberá presentarse en dicha sede judicial a fin de iniciar el cumplimiento de su condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una sanción dictada en la causa de Vialidad.

Mientras tanto, Fernández de Kirchner se encontraba definiendo su estrategia judicial antes de la presentación que tendrá lugar este miércoles en los tribunales de Comodoro Py. Ella deberá comparecer para que se efectúe la condena dictada por la Corte Suprema en relación con la causa mencionada.

El Partido Justicialista (PJ) y agrupaciones kirchneristas, como La Cámpora, resolvieron convocar a sus adherentes para que acompañen a la ex jefa de Estado desde su domicilio en San José 1111 hasta los tribunales. Sin embargo, se estaba considerando la posibilidad de que la ex mandataria no tuviera que trasladarse físicamente a la sede judicial, sino que fuera notificada del inicio del cumplimiento de la condena mediante una videoconferencia, en caso de que el Tribunal Oral Federal 5 acepte la solicitud de su defensa para que pueda cumplir la condena en prisión domiciliaria.