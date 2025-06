Trump regresa de Canadá para activar el Consejo de Seguridad ante la tensión con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó anticipadamente del G7 que se desarrolló en Canadá. Este regreso, confirmado por el conductor de Fox News, Lawrence Jones, se produjo para activar el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) en la sala de situación de la Casa Blanca. Se informó que la decisión se tomó en medio de un creciente conflicto entre Israel e Irán, que incluyó un reciente ataque israelí a la televisión estatal iraní.

Durante su estancia en el evento internacional, Trump había indicado que no permitiría que Irán obtuviera acceso a armas nucleares. Reiteró su posición a través de sus redes sociales, haciendo un llamado contundente al afirmar: “IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran!”

La escalada de tensión en Medio Oriente llevó a varios países a evacuar embajadas y emitir advertencias a sus ciudadanos. Este contexto obligó a Trump a tomar medidas inmediatas a su regreso, mientras se mantenía una estrecha vigilancia sobre la situación en la región.

Este episodio ocurrió paralelamente a una alerta de las autoridades chinas, que instaron a sus ciudadanos a abandonar Israel a la brevedad posible. Se anticipa que la Casa Blanca emita un pronunciamiento oficial en las próximas horas, donde se podrán conocer detalles sobre posibles represalias o nuevas decisiones estratégicas en relación al conflicto.