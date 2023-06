Luis Juez, sobre las elecciones: "No tengo esperanzas de revertir"

El candidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez, aseguró este miércoles no tener esperanzas en revertir las elecciones del pasado domingo, cuyo escrutinio definitivo comenzó esta mañana.

En diálogo con una radio porteña, el senador nacional indicó: “Ya pasó, ya está, no tengo esperanza que pueda revertirla”.

“Los tipos no pueden armar una elección, no hay forma que no ganen con trampa. Yo soy un jugador amateur, pero respeto las reglas de juego. En el 2007 se les cortó la luz, ahora se le cortó la conectividad. Siguen las mismas mañas, después queremos que la gente vaya a votar con ganas”, sostuvo en radio La Red.

Adelantó, en otro sentido, que la semana próxima reconocerá la victoria de Martín Llaryora, pero admitió que lo hará “cuando la Justicia haga las cosas como corresponde”.

