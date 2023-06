Denuncian demoras en el sistema de conteo de votos

El presidente del Frente Cívico y ex senador, Ernesto Martínez, denunció en diálogo con Cadena 3 aseguró que el sistema de conteo de votos "está fallando en numerosas escuelas", tanto de Córdoba capital como del interior provincial.

"El sistema virtual de escaneo no está funcionando, con lo cual hay que volver a la forma clásica de contar. Lo debe resolver la Justicia Electoral", puntualizó Martínez. "Nuestros fiscales nos están haciendo saber que en algunos colegios no hay escáneres, en otros no funcionan y en otros no hay conectividad", añadió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a cómo será el conteo de votos en las escuelas donde el sistema está fallando, el presidente del Frente Cívico explicó: "Es el de siempre, el presidente de mesa entrega la planilla firmada y nuestro fiscal controla el conteo". También adelantó que "esto va a llevar a una demora en los resultados".

"No queremos sorpresas, tenemos experiencias negativas como para que se repitan en Córdoba", concluyó, en referencia a las elecciones a gobernador del año 2007.