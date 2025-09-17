Franco Jara: "Belgrano genera emoción en todos"
El delantero del "Pirata" anotó dos goles y fue la figura del triunfo ante Newell´s por Copa Argentina.
17/09/2025 | 21:24Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Jara en el duelo ante Newell´s.
Franco Jara fue la figura del triunfo de Belgrano ante Newell´s por los cuartos de final de la Copa Argentina.
El delantero de 37 años anotó un doblete, el primero un golazo, para la clasificación de Belgrano a semifinales.
Tras estos goles, Jara llegó a tres anotaciones y se convirtió así en el jugador de Belgrano con más goles en la Copa Argentina.
El delantero se refirió a la emoción del DT Ricardo Zielinski tras el triunfo de Belgrano y aseguró a Cadena 3: "Lo que le pasa a él nos pasa a todos nosotros. Belgrano genera emoción en todos".
"Trató de contagiar energía para los más chicos, es la única forma de jugar que conozco", agregó respecto a su entrega en el campo de juego.
"Estas instancias te dan una motivación y eso genera ese esfuerzo que hacemos todos para estar acá y que haya sido algo feliz para nosotros y la gente", cerró.
Además de los dos goles, Jara fue el jugador que más duelos ganó, el que más faltas recibió y el que más gambetas exitosas realizó.
