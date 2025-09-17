En vivo

La Cadena del Gol

River vs. Palmeiras

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

River vs. Palmeiras

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Franco Jara: "Belgrano genera emoción en todos"

El delantero del "Pirata" anotó dos goles y fue la figura del triunfo ante Newell´s por Copa Argentina. 

17/09/2025 | 21:24Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Jara en el duelo ante Newell´s.

Franco Jara fue la figura del triunfo de Belgrano ante Newell´s por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El delantero de 37 años anotó un doblete, el primero un golazo, para la clasificación de Belgrano a semifinales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras estos goles, Jara llegó a tres anotaciones y se convirtió así en el jugador de Belgrano con más goles en la Copa Argentina.

El delantero se refirió a la emoción del DT Ricardo Zielinski tras el triunfo de Belgrano y aseguró a Cadena 3: "Lo que le pasa a él nos pasa a todos nosotros. Belgrano genera emoción en todos".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Trató de contagiar energía para los más chicos, es la única forma de jugar que conozco", agregó respecto a su entrega en el campo de juego.

"Estas instancias te dan una motivación y eso genera ese esfuerzo que hacemos todos para estar acá y que haya sido algo feliz para nosotros y la gente", cerró.

Además de los dos goles, Jara fue el jugador que más duelos ganó, el que más faltas recibió y el que más gambetas exitosas realizó. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién fue la figura del partido?
Franco Jara fue la figura del triunfo de Belgrano ante Newell´s.

¿Qué logró Franco Jara en el partido?
Anotó un doblete que llevó a Belgrano a semifinales de la Copa Argentina.

¿Cuántos goles tiene Jara en la Copa Argentina?
Jara llegó a tres anotaciones, convirtiéndose en el jugador de Belgrano con más goles en la Copa Argentina.

¿Qué dijo Jara sobre el DT?
Expresó que la emoción de Ricardo Zielinski es compartida por todos en Belgrano.

¿Cómo se siente Jara respecto a la motivación del equipo?
Considera que estas instancias generan motivación y esfuerzo en el equipo y la afición.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho