Franco Jara: "Belgrano genera emoción en todos"

Franco Jara fue la figura del triunfo de Belgrano ante Newell´s por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El delantero de 37 años anotó un doblete, el primero un golazo, para la clasificación de Belgrano a semifinales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras estos goles, Jara llegó a tres anotaciones y se convirtió así en el jugador de Belgrano con más goles en la Copa Argentina.

El delantero se refirió a la emoción del DT Ricardo Zielinski tras el triunfo de Belgrano y aseguró a Cadena 3: "Lo que le pasa a él nos pasa a todos nosotros. Belgrano genera emoción en todos".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Trató de contagiar energía para los más chicos, es la única forma de jugar que conozco", agregó respecto a su entrega en el campo de juego.

"Estas instancias te dan una motivación y eso genera ese esfuerzo que hacemos todos para estar acá y que haya sido algo feliz para nosotros y la gente", cerró.

Además de los dos goles, Jara fue el jugador que más duelos ganó, el que más faltas recibió y el que más gambetas exitosas realizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/