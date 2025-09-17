Los puntajes de la clasificación de Belgrano: Franco Jara, goleador y figura
El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos.
17/09/2025 | 20:30Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano le ganó a Newell´s en La Pedrera. (Foto:Copa Argentina)
Belgrano
Thiago Cardozo: 7
Leonardo Morales: 7
Lisandro López: 8
Alexis Maldonado: 7
Gabriel Compagnuccci: 8
Adrián Sporle: 6
Santiago Longo: 6
Francisco González Metilli: 7
Lucas Zelarayán: 8
Nicolás Fernández: 5
Franco Jara: 9 (Figura)
Suplentes
Julián Mavilla: 7
Newell´s:
Juan Espínola: 6
Alejo Montero: 4
Luciano Lollo: 4
Víctor Cuesta: 4
Alejo Tabares: 3
Luca Ragiardo: 3
Ever Banega: 4
Gonzalo Maroni: 3
Martín Fernández: 3
Carlos González: 6
Darío Benedetto: 3