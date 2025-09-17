El golazo de tijera de Jara para encender la ilusión "pirata" en La Pedrera
El delantero del "Pirata" anotó con un tanto memorable que significó la igualdad ante el conjunto "Leproso" en San Luis. Video.
17/09/2025 | 19:18Redacción Cadena 3
FOTO: La gran definición de Jara ante Newell´s. (Captura)
Belgrano enciende la ilusión en La Pedrera gracias a un golazo de Franco Jara. El “Pirata” perdía 1-0 ante Newell’s por el tanto de Carlos González, pero a los 23 minutos apareció el delantero para marcar el empate con una tijera espectacular.
La jugada nació de un centro de Gabriel Compagnucci y un mal despeje de la defensa rosarina. Jara se acomodó en el aire y definió con una acrobacia que dejó sin chances a Juan Espínola, desatando la euforia de los hinchas cordobeses.
¡GOLAZO DE JARA!— TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2025
A los 23' y con una gran pirueta, el delantero puso el 1-1 ante #Newells por los cuartos de final de la #CopaArgentinEnTyCSports. pic.twitter.com/tlrRIm9mzB
En el momento del gol, Belgrano dominaba las acciones y obligaba al arquero leproso a sostener a su equipo. Fue el 1-1 del equipo cordobés, que luego en el complemento logró dar vuelta el marcador parcialmente con un tanto de Lisandro López.
Lectura rápida
¿Qué? Belgrano busca un lugar en las semifinales de la Copa Argentina enfrentando a Newell´s.
¿Quién? El partido enfrenta a Belgrano y Newell´s, con goles de Carlos González y Franco Jara.
¿Cuándo? El empate de Belgrano ocurrió a los 23 minutos del partido.
¿Dónde? El encuentro se lleva a cabo en La Pedrera, San Luis.
¿Cómo? Franco Jara empató con una tijera tras un centro de Gabriel Compagnucci.
¿Por qué? Belgrano era superior en el partido y el arquero de Newell´s se destacó como figura.