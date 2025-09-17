El golazo de tijera de Jara para encender la ilusión "pirata" en La Pedrera

Belgrano enciende la ilusión en La Pedrera gracias a un golazo de Franco Jara. El “Pirata” perdía 1-0 ante Newell’s por el tanto de Carlos González, pero a los 23 minutos apareció el delantero para marcar el empate con una tijera espectacular.

La jugada nació de un centro de Gabriel Compagnucci y un mal despeje de la defensa rosarina. Jara se acomodó en el aire y definió con una acrobacia que dejó sin chances a Juan Espínola, desatando la euforia de los hinchas cordobeses.

¡GOLAZO DE JARA!

A los 23' y con una gran pirueta, el delantero puso el 1-1 ante #Newells por los cuartos de final de la #CopaArgentinEnTyCSports.

En el momento del gol, Belgrano dominaba las acciones y obligaba al arquero leproso a sostener a su equipo. Fue el 1-1 del equipo cordobés, que luego en el complemento logró dar vuelta el marcador parcialmente con un tanto de Lisandro López.

