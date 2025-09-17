“Ruso” Zielinski: "Al que no lo emociona la gente de Belgrano no tiene sangre"
El entrenador del “Pirata” habló en conferencia de prensa tras el triunfo de su equipo ante Newell´s por cuartos de final de la Copa Argentina.
17/09/2025 | 20:26Redacción Cadena 3
FOTO: El "Ruso" Zielinski en conferencia. (Captura)
Belgrano consiguió un triunfazo ante Newell´s por 3-1 y se metió en las semifinales de la Copa Argentina por segunda vez en su historia.
El equipo de Ricardo Zielinski venció a su rival por 3-1 con un doblete de Franco Jara y un gol de Lisandro López en el partido jugado en La Pedrera.
Tras el partido, el "Ruso" habló en conferencia de prensa y se mostró totalmente emocionado por el triunfo de su equipo y el acompañamiento multitudinario de su gente: "Quiero felicitar a la gente, la verdad, maravilloso, un sentido de pertenencia hacia Belgrano, increíble", comenzó Zielinski.
“La gente de Belgrano es única, ojalá les demos una alegría”, señaló el "Ruso".
En medio de su emoción, el "Ruso" continuó: “Belgrano siempre me emociona. Al que no lo emociona la gente de Belgrano no tiene sangre”.
Además, el técnico expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo: "En líneas generales, me pareció un muy buen partido en todas las líneas, jugamos bien".
