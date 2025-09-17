En vivo

Deportes

“Ruso” Zielinski: "Al que no lo emociona la gente de Belgrano no tiene sangre"

El entrenador del “Pirata” habló en conferencia de prensa tras el triunfo de su equipo ante Newell´s por cuartos de final de la Copa Argentina.  

17/09/2025 | 20:26Redacción Cadena 3

FOTO: El "Ruso" Zielinski en conferencia. (Captura)

Belgrano consiguió un triunfazo ante Newell´s por 3-1 y se metió en las semifinales de la Copa Argentina por segunda vez en su historia.

El equipo de Ricardo Zielinski venció a su rival por 3-1 con un doblete de Franco Jara y un gol de Lisandro López en el partido jugado en La Pedrera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras el partido, el "Ruso" habló en conferencia de prensa y se mostró totalmente emocionado por el triunfo de su equipo y el acompañamiento multitudinario de su gente: "Quiero felicitar a la gente, la verdad, maravilloso, un sentido de pertenencia hacia Belgrano, increíble", comenzó Zielinski.

“La gente de Belgrano es única, ojalá les demos una alegría”, señaló el "Ruso".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En medio de su emoción, el "Ruso" continuó: “Belgrano siempre me emociona. Al que no lo emociona la gente de Belgrano no tiene sangre”.

Además, el técnico expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo: "En líneas generales, me pareció un muy buen partido en todas las líneas, jugamos bien".

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué logró Belgrano en la Copa Argentina? Belgrano consiguió un triunfo ante Newell´s por 3-1 y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina por segunda vez en su historia.

¿Quién es el entrenador de Belgrano? El entrenador de Belgrano es Ricardo Zielinski, quien expresó su emoción tras el triunfo.

¿Cuándo se jugó el partido? El partido se jugó recientemente, pero no se especifica la fecha exacta en el texto.

¿Dónde se llevó a cabo el partido? El partido se llevó a cabo en La Pedrera.

¿Por qué Zielinski se mostró emocionado? Zielinski se mostró emocionado por el triunfo de su equipo y el apoyo multitudinario de los hinchas de Belgrano.

