Belgrano sueña en grande: venció a Newell's, jugará semis y ahora va por todo

FOTO: Belgrano y Newell's se miden en la Copa Argentina. (Foto: CAB)

Belgrano venció con categoría a Newell's en los cuartos de final de la Copa Argentina y jugará las semifinales del torneo.

El equipo de Ricardo Zielinski venció a la "Lepra" por 3-1 con dos goles de Franco Jara y uno de Lisandro López. Newell´s había empezado ganando con gol de Cesar González, pero el "Pirata" se impuso.

En semifinales enfrentará a Argentinos Juniors.

Belgrano fue superior a su rival desde que comenzó el partido, a pesar del arranque triunfal de Newell´s. Tras el gol del equipo rosarino, Belgrano siguió con todo atacando al rival y convirtiendo a Juan Espínola en figura.

Seguí en vivo el postpartido:

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En el arranque del partido, a los nueve minutos, Newell´s abrió el marcador con un gran gol de Carlos González que giró y anotó de volea para poner el 1-0.

A partir del gol de Newell´s, Belgrano fue superior que su rival intentando llegar al empate con Franco Jara, Nicolás Fernández y Lucas Zelarayán.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y a los 23 minutos, el "Pirata" llegó al empate tras una tijera de Franco Jara.

A los seis minutos del segundo tiempo, Belgrano lo dio vuelta con gol de Lisandro López tras una atajada del arquero del conjunto rosarino y aprovechar el rebote.

/Inicio Código Embebido/

¡LO DIO VUELTA EL PIRATA!



A los 51', Licha López puso el 2-1 ante #Newells en los cuartos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/6uGRFZ9p0G — TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2025

/Fin Código Embebido/

Con la tranquilidad del dominio del juego, "El Pirata" amplió la ventaja a los 32 minutos del complemento, con una jugada colectiva perfecta que liquidó otra vez Franco Jara.

/Inicio Código Embebido/

¡DOBLETE DE JARA!



A los 77' y tras una gran jugada colectiva, el delantero puso el 3-1 de #Belgrano ante #Newells en los cuartos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/NeRpH3YuM0 — TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2025

/Fin Código Embebido/

"Estoy feliz porque en el campeonato no habiamos tenido este funcionamiento, hoy demostramos que somos un buen equipo. Hoy fuimos superiores y el equipo mostró jerarquía", afirmó Jara tras el partido.

En desarrollo

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/