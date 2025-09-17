En vivo

Deportes

Belgrano sueña en grande: venció a Newell's, jugará semis y ahora va por todo

El “Pirata” venció a la “Lepra” por 3-1 con dos goles de Franco Jara y uno de Lisandro López. Jugará la próxima ronda ante Argentinos Juniors. 

17/09/2025 | 20:03Redacción Cadena 3

FOTO: Belgrano le ganó a Newell´s en San Luis.

FOTO: Belgrano y Newell's se miden en la Copa Argentina. (Foto: CAB)

FOTO: Belgrano enfrenta a Newell´s por Copa Argentina. (Prensa CAB)

  1.

    Audio. 1º gol de Belgrano a Newell´s (Franco Jara)

    La Cadena del Gol

    Episodios

  2.

    Audio. 2º gol de Belgrano a Newell´s (Lisandro López)

    La Cadena del Gol

    Episodios

  3.

    Audio. 3º gol de Belgrano a Newell´s. (Franco Jara)

    La Cadena del Gol

    Episodios

Belgrano venció con categoría a Newell's en los cuartos de final de la Copa Argentina y jugará las semifinales del torneo. 

El equipo de Ricardo Zielinski venció a la "Lepra" por 3-1  con dos goles de Franco Jara y uno de Lisandro López. Newell´s había empezado ganando con gol de Cesar González, pero el "Pirata" se impuso. 

En semifinales enfrentará a Argentinos Juniors. 

Belgrano fue superior a su rival desde que comenzó el partido, a pesar del arranque triunfal de Newell´s. Tras el gol del equipo rosarino, Belgrano siguió con todo atacando al rival y convirtiendo a Juan Espínola en figura.

Seguí en vivo el postpartido:

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

En el arranque del partido, a los nueve minutos, Newell´s abrió el marcador con un gran gol de Carlos González que giró y anotó de volea para poner el 1-0.

A partir del gol de Newell´s, Belgrano fue superior que su rival intentando llegar al empate con Franco Jara, Nicolás Fernández y Lucas Zelarayán.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y a los 23 minutos, el "Pirata" llegó al empate tras una tijera de Franco Jara. 

A los seis minutos del segundo tiempo, Belgrano lo dio vuelta con gol de Lisandro López tras una atajada del arquero del conjunto rosarino y aprovechar el rebote.  

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con la tranquilidad del dominio del juego, "El Pirata" amplió la ventaja a los 32 minutos del complemento, con una jugada colectiva perfecta que liquidó otra vez Franco Jara. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Estoy feliz porque en el campeonato no habiamos tenido este funcionamiento, hoy demostramos que somos un buen equipo. Hoy fuimos superiores y el equipo mostró jerarquía", afirmó Jara tras el partido. 

En desarrollo

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Belgrano vs Newell's en la Copa Argentina.

¿Cuándo se juega? El miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 18 horas.

¿Dónde se juega? En el Estadio La Pedrera.

¿Cuál es la situación de ambos equipos? Belgrano lucha por mejorar en la liga, mientras que Newell's llega con un triunfo reciente.

¿Cómo se puede ver el partido? A través de TyC Sports y medios digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

