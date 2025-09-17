Belgrano sueña en grande: venció a Newell's, jugará semis y ahora va por todo
El “Pirata” venció a la “Lepra” por 3-1 con dos goles de Franco Jara y uno de Lisandro López. Jugará la próxima ronda ante Argentinos Juniors.
17/09/2025 | 20:03Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano le ganó a Newell´s en San Luis.
FOTO: Belgrano y Newell's se miden en la Copa Argentina. (Foto: CAB)
FOTO: Belgrano enfrenta a Newell´s por Copa Argentina. (Prensa CAB)
Belgrano venció con categoría a Newell's en los cuartos de final de la Copa Argentina y jugará las semifinales del torneo.
El equipo de Ricardo Zielinski venció a la "Lepra" por 3-1 con dos goles de Franco Jara y uno de Lisandro López. Newell´s había empezado ganando con gol de Cesar González, pero el "Pirata" se impuso.
En semifinales enfrentará a Argentinos Juniors.
Belgrano fue superior a su rival desde que comenzó el partido, a pesar del arranque triunfal de Newell´s. Tras el gol del equipo rosarino, Belgrano siguió con todo atacando al rival y convirtiendo a Juan Espínola en figura.
En el arranque del partido, a los nueve minutos, Newell´s abrió el marcador con un gran gol de Carlos González que giró y anotó de volea para poner el 1-0.
A partir del gol de Newell´s, Belgrano fue superior que su rival intentando llegar al empate con Franco Jara, Nicolás Fernández y Lucas Zelarayán.
Y a los 23 minutos, el "Pirata" llegó al empate tras una tijera de Franco Jara.
A los seis minutos del segundo tiempo, Belgrano lo dio vuelta con gol de Lisandro López tras una atajada del arquero del conjunto rosarino y aprovechar el rebote.
¡LO DIO VUELTA EL PIRATA!— TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2025
A los 51', Licha López puso el 2-1 ante #Newells en los cuartos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/6uGRFZ9p0G
Con la tranquilidad del dominio del juego, "El Pirata" amplió la ventaja a los 32 minutos del complemento, con una jugada colectiva perfecta que liquidó otra vez Franco Jara.
¡DOBLETE DE JARA!— TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2025
A los 77' y tras una gran jugada colectiva, el delantero puso el 3-1 de #Belgrano ante #Newells en los cuartos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/NeRpH3YuM0
"Estoy feliz porque en el campeonato no habiamos tenido este funcionamiento, hoy demostramos que somos un buen equipo. Hoy fuimos superiores y el equipo mostró jerarquía", afirmó Jara tras el partido.
[Fuente: Noticias Argentinas]