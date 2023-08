Artime, con Cadena 3: "Entiendo a Vegetti como exjugador, no como presidente"

El presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, habló en exclusiva con Cadena 3 desde el hotel donde concentra "el pirata" en Junín, en la previa del partido vs Claypole por Copa Argentina, y contó sus sensaciones por la salida de Pablo Vegetti.

"Belgrano está muy bien. Fue una salida que se tenía que dar. El jugador nos dijo que era su última oportunidad. Lo entiendo como exjugador, pero no como presidente. Habíamos hecho un contrato a molde de él. Tenía una salida en diciembre pedida por él; pensábamos que iba a seguir hasta diciembre", explicó.

Luego, agregó Artime: "Traté de sacarle lo más que podía y lo antes posible. Vasco paga casi todo al contado. Saldremos a buscar un reemplazo. El club y él íbamos en caminos distintos. No soy quién para decir si estuvo bien o mal". "Me dijo que estaba seco, que no podía dar más nada", añadió.

"(Pablo) Chavarría está con muchísimas ganas. Eso es lo que quiero yo, gente con ganas de estar en Belgrano", expresó el presidente, marcando una clara diferencia en las actitudes respecto a Vegetti.

Respecto a cómo sigue el mercado de pases "pirata", Artime no quiso puntualizar sobre ningún posible refuerzo, pero, al ser consultado sobre Lucas Passerini, respondió que "puede ser". "Hasta que no firmemos no diremos nada", agregó.

"Queremos que haya competencia con jugadores de primera. Queremos dos jugadores por puesto. Vamos a promocionar algunos chicos, la reserva salió subcampeona, Belgrano siempre promociona chicos. Esto es un plan: acá no está atado con nada", explicó el presidente.

Y sobre posibles salidas, expresó: "No creo que haya más desvinculaciones. La de Pablo no estaba contada, pero sucedió".

Respecto a la venta de Bruno Zapelli, Artime dijo: "Es un negocio para el club potencial para dentro de 1 año y medio. Va a explotar su calidad y técnica fuera del país. La venta de su 50% será importantísima, más que la venta de ahora".

Por último, explicó que el objetivo "es permanecer en Primera". "Y para eso hay que estar cerca de las copas. Vamos a apuntar a estar dentro de los 12 primeros equipos de la tabla", concluyó Luis Fabián Artime.

Entrevista de Gustavo Gutiérrez