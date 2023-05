Holcim, BAUM y la municipalidad de Malagueño se unieron por un futuro verde

En una jornada espectacular de conciencia ambiental y participación comunitaria, Holcim, BAUM y la municipalidad de Malagueño se unieron para llevar a cabo una acción conjunta de reforestación en el Parque San Francisco.

Con la ayuda de estudiantes de todas las edades y sus familias, se plantaron 300 ejemplares de algarrobo blanco, dando inicio a un proyecto que busca mejorar el futuro de la comunidad mediante la plantación de 2.500 árboles en toda la localidad.

La importancia de la biodiversidad y la reforestación

La iniciativa se enmarca en el mes de la biodiversidad, un momento propicio para generar conciencia sobre la importancia de preservar los ecosistemas naturales.

Christian Dedeu, CEO de Holcim, expresó su entusiasmo por la colaboración entre las empresas y la municipalidad: "Lo que queremos es reforestar, poder plantar 2.500 árboles en la localidad de Malagueño, que sirven a la biodiversidad".

"El viernes pasado tuvimos que suspender la actividad por lluvia, pero ahora estamos con toda la comunidad, con mucha juventud, con mucha gente, aprovechando, disfrutando este día y tratando de generar un mejor futuro para toda la comunidad".

Por su parte, Rodrigo Vidales, de BAUM, resaltó la importancia de la participación de los estudiantes: "En el contexto que nos encontramos en Córdoba, en donde queda menos del 3% de bosque nativo en pie, nunca está de más, por supuesto. Cada acción suma, hoy acá, gracias a Holcim, estamos plantando 2,500 árboles. Eso va a tener un impacto real en la gente, en la localidad y también en los alrededores".

Vidales también hizo hincapié en el propósito de generar conciencia en la comunidad: "Lo que buscamos desde BAUM es no solamente plantar árboles a gran escala, sino generar conciencia en la gente. Si uno no genera conciencia, a pesar de que plantemos muchos árboles, el cambio y la mejoría no se va a notar".

Educando sobre la importancia de los árboles y el bosque nativo

Durante la jornada de reforestación, se brindó a los estudiantes una educación integral sobre la importancia de los árboles y el bosque nativo para el ambiente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/