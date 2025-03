Épico final en la NBA: con un triple de mitad de cancha, Bulls le ganó a Lakers

Si alguien apagó la televisión con 12.6 segundos por jugar y los Lakers arriba 115-100, se perdió uno de los finales más alucinantes de la temporada NBA. Josh Giddey, con un triple desde media cancha sobre la chicharra, le dio a los Chicago Bulls una victoria épica por 119-117 frente a Los Ángeles Lakers en el United Center, sellando un comeback que ya es candidato a jugada del año.

El australiano, convertido en héroe de la noche, no solo clavó el tiro ganador, sino que dominó el partido de punta a punta con un triple-doble de 25 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias.

Su actuación fue un show de talento y garra, especialmente en un cierre que parecía sacado de una película. A su lado, Coby White brilló con 26 puntos y una frialdad glacial en el momento clave, mientras Kevin Huerter aportó 21 tantos, incluyendo cinco bombas desde el perímetro que mantuvieron a los Bulls con vida.

El partido había sido un monólogo de los Lakers hasta esos fatídicos 12 segundos finales. Con LeBron James y compañía controlando el ritmo y Austin Reaves sumando dos tiros libres que parecían sentenciar el duelo, Chicago estaba contra las cuerdas.

Pero lo que vino después fue una locura: Patrick Williams metió un triple a diez segundos del final para recortar la distancia; luego, Giddey, con reflejos de halcón, robó un pase flojo de LeBron y asistió a White, quien no tembló y encestó otro triple para poner a los Bulls arriba 116-115.

Los Lakers no se rindieron. Reaves, con una bandeja rápida, volvió a adelantar a los angelinos 117-116 con solo tres segundos en el reloj.

BULLS WIN ON AN ELECTRIFYING SEQUENCE ??



Patrick Williams triple with 10.3 seconds left.

Coby White for the lead with 6.1 seconds left.

Austin Reaves takes the lead back with 3.3 to go.

Josh Giddey hits the #TissotBuzzerBeater.



CLUTCH BASKETBALL AT ITS FINEST! pic.twitter.com/fPwP3IiVM1