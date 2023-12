Un libro de Mariana Enriquez, entre los 100 mejores libros según Time

La novela "Nuestra parte de noche", escrita por la talentosa autora argentina Mariana Enriquez, ha sido destacada entre los 100 mejores libros por la prestigiosa revista estadounidense Time. Este reconocimiento no solo coloca a la obra en un sitial de honor, sino que la distingue como la única recomendación de autoría argentina en este influyente listado literario.

Publicada originalmente en Argentina en 2019 y lanzada este año en Estados Unidos con el título "Our Share of the Night", la novela ha mantenido un éxito sostenido desde su debut. Enriquez fue galardonada con el Premio Herralde en 2019 por esta obra literaria, y desde entonces ha acumulado elogios y reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional.

La obra, con alrededor de 700 páginas, no solo se ha destacado por su impacto crítico sino también por su éxito comercial, a pesar de los desafíos planteados por la pandemia de coronavirus en su primer año de circulación. Con más de 30 ediciones en Hispanoamérica y traducciones a varios idiomas, incluyendo italiano, francés, alemán, noruego e inglés, "Nuestra parte de noche" ha conquistado a lectores de diversas culturas.

En Estados Unidos, la novela ha cosechado elogios desde principios de este año, siendo elogiada incluso por medios tan influyentes como The New York Times, consolidándose como un verdadero fenómeno literario transnacional.

La trama de "Nuestra parte de noche" teje los años finales de la última dictadura argentina y los primeros días de la era democrática, explorando la historia de un padre y un hijo dotados de poderes por dioses antiguos y oscuros. Ambos personajes son médiums en una secta que los utiliza para establecer contacto con lo que la novela describe como la Oscuridad. La narrativa se enreda con elementos de terrorismo de Estado, ya que la secta está dirigida por la familia política del padre, Juan Petersen.

La sinopsis de la obra ofrece una intrigante perspectiva: "Un padre y un hijo atraviesan Argentina por carretera, desde Buenos Aires hacia las cataratas de Iguazú, en la frontera norte con Brasil. Son los años de la junta militar, hay controles de soldados armados y tensión en el ambiente. El hijo se llama Gaspar y el padre trata de protegerlo del destino que le ha sido asignado".

La inclusión de "Nuestra parte de noche" en la lista de los 100 mejores libros de Time consolida a Mariana Enriquez como una autora de renombre internacional, llevando su narrativa única y evocadora a una audiencia global.