Westbrook se niega a ejercer opción de 3,5 millones y se convierte en agente libre

Russell Westbrook decidió no activar su opción de jugador por $3.5 millones con los Denver Nuggets para la próxima temporada, lo que lo convertirá en agente libre, según informó el viernes una fuente cercana a la situación a The Associated Press. Esta decisión no implica necesariamente que Westbrook no regrese a los Nuggets, afirmó el informante, quien solicitó permanecer en el anonimato debido a la falta de confirmación oficial por parte de las partes involucradas.

La noticia fue publicada inicialmente por el periodista de la NBA, Marc Stein, y posteriormente corroborada por medios como ESPN y The Denver Post. Durante la actual temporada, Westbrook promedió 13.3 puntos, 4.9 rebotes y 6.1 asistencias, contribuyendo a que los Nuggets llegaran a la segunda ronda de los playoffs, donde fueron eliminados en un intenso enfrentamiento de siete juegos contra los Oklahoma City Thunder, quienes terminaron como campeones de la Conferencia Oeste.

Tras finalizar la temporada, Westbrook se sometió a una cirugía para reparar múltiples desgarros de ligamentos en su mano derecha, una lesión que lo afectó en gran parte del torneo. En su boletín, manifestó: “Estoy muy agradecido por todo el apoyo recibido durante el año y tengo muchas ganas de volver a estar al 100% pronto. El proceso de regreso ya ha comenzado.”

Esta decisión de Westbrook indica su intención de continuar su carrera en otro equipo de la NBA, lo que abre la posibilidad de que explore nuevas oportunidades para la próxima temporada.