Mariana Enriquez, en Córdoba: "Todos tenemos miedo, sobre todo a lo cercano"

Mariana Enriquez llega a Córdoba con el espectáculo "No traigan flores" este miércoles a las 20 en la Universidad Nacional de Córdoba y pasó por Siempre Juntos para charlar sobre literatura, terror y la naturaleza experimental de su trabajo.

"Así que es un poco experimental la situación, quiero decir, no está muy guionada y sobre todo es un espectáculo literario. Lo que quiero decir es, leo, nos reímos, nos divertimos, compartimos cosas, pero lo básico son los textos", contó.

En relación al tema del miedo en la literatura, Enriquez destacó cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo: "Todos tenemos miedo a algo en diferentes contextos y el miedo, sobre todo literario, desde los años 70 se convirtió cada vez menos en el miedo al monstruo, el miedo a lo que viene del cosmos, y más a lo cercano, o sea, lo que te puede atacar de una manera vulnerable".

"Después eso lo usas metafóricamente en la casa embrujada, eso es universal. Entonces al ser eso universal, después lo que tienes es como un revestimiento local, pero el corazón del miedo no está tan tan lejos", sostuvo.

Enriquez también habló sobre los desafíos de comunicarse con audiencias diversas y cómo esto ha influido en su labor como escritora pública.

"Yo tengo que pensar en mi escritura miedos que pasen en Argentina, porque si no, no me sirve a mí como trama, porque yo no le tengo miedo. Yo no es que tengo miedo cuando escribo, pero lo que tengo que decir es que me tiene que resonar para que pueda tener fuerza, porque yo no puedo escribir acerca de Godzilla. No me pasa nada con Godzilla, es un bichito. Pero si hace tres años hubiesen tirado una bomba atómica y estén mutando las especies, me daría miedo Godzilla, pero como eso no pasó, lo que me da miedo es la violencia machista", contó.

La escritora también reflexionó sobre la realidad histórica que vivió en su juventud y cómo ha influido en su visión del mundo.

"Mi generación le tenía miedo a la hiperinflación, íbamos a bailar y nos metían presos, se había terminado la primavera democrática y estaban los cortes de luz que supuestamente duraban 12 horas, después 88. Me acuerdo de mis padres desesperados tratando de sacarme el pasaporte, mi sensación era decir, pero '¿yo no voy a poder vivir en mi país?'", recordó.

Enriquez también abordó la situación de la epidemia del VIH durante esa época y cómo eso afectó a la sociedad en general y a las mujeres en particular.

'La generación de mis padres que venían con todo el trauma de la dictadura, la mía, la del VIH, que fueron muchos años. Nadie te daba educación sexual, no tenías aborto y una de las posibilidades que tenías, si tenías sexo, era enfermarte y morirte, era una enfermedad tenebrosa", señaló.

Mariana Enriquez anticipó también detalles intrigantes sobre su próximo libro de cuentos: "La obra se encuentra en la etapa de revisión y ya cuenta con todos los contratos firmados, a excepción de la portada y el título final".

Anunció que el título del libro será largo, siguiendo la tradición de sus obras anteriores como "Los peligros de fumar en la cama" y "Las cosas que perdimos en el fuego". El título, al igual que sus cuentos, promete ser intenso y evocador, explorando la relación entre el fuego y la catarsis.

"El concepto del fuego en sus cuentos se relaciona con la idea de arrojar algo a las llamas para purificarlo y liberarse de ello, aunque siempre queda un rastro, una ceniza que representa un recuerdo persistente", concluyó.

Entrevista de Siempre Juntos