Mariana Enríquez y la construcción del terror y horror como espejo de lo real

Juan Esteves

Mariana Enríquez pasó por Córdoba a recibir el Premio Universitario de Cultura en reconocimiento a su obra literaria y su trayectoria periodística, en la antesala de la presentación de su show "No traigan flores", y brindó una breve charla abierta.

En su disertación habló, más que sobre el horror y el terror -del que es maestra-, del miedo.

"Mis miedos de afuera son muy reales: me da miedo la violencia", retumbó en los oídos de cientos de lectores interesados en su obra.

"Me gusta escribir historias de fantasmas y la transmisión de eso a la humanidad pero nada de eso me da miedo, para nada. Mis miedos de afuera son muy reales: me da miedo la violencia. También son muy intensos, me da miedo la enfermedad, que me falle el cuerpo y la vejez", dijo Mariana casi para abrir la charla.

Acto seguido, negó tener "fetichismos" para escribir; sin embargo, luego de tocarse y verse la mano, dijo: "ahora tengo este anillo que tiene a San la Muerte y no puedo salir si no lo tengo, siento que me va a pasar algo". Y tiró: "No es que no le tenga miedo a nada, le tengo miedo a cosas normales. No tengo miedos sobrenaturales, al contrario, quiero que algo pase".

La escritora reconoció que hay lectores de su obra que se impresionan con las escenas de violencia (y sobre todo con chicos) que hay en sus relatos, y admitió que "para muchos eso puede ser un límite", casi como midiendo al lector. Sin embargo, posicionándose en una suerte de "dar voz" en sus textos, sostuvo que "en el mundo real los chicos no tienen voz".

Si bien reconoció ciertos "límites técnicos" en su pluma (para escribir policiales y poesía por ejemplo) aseguró que "no hay un límite que tenga que ver con el horror o con lo gore o lo espantoso de una escena", y subió la apuesta: "al contrario, mientras más espantoso se me ocurre más ganas tengo de escribirlo".

"Yo cuando escribo me siento una andrógina", confesó, y sentenció que "la escritura te obliga a meterte en diferentes personajes y eso hace que yo pueda habitar diferentes sensibilidades". En esa línea, advirtió que "de por sí el escritor tiene que tener un interés por la androginia porque de lo contrario solo puede hablar de un deseo de sí mismo que no me parece demasiado interesante".

Y remarcó la importancia de su juicio: "Hay algo sobre la androginia como concepto que me parece -filosófica y estéticamente- que se relaciona con lo que yo hago: que está en los bordes, que no está del todo definido, que no es algo puro o normado, que está en ese no límite, en esa ensoñación".

Desde esas mismas sombras, confesó: "Si yo estoy escribiendo y entra alguien a mi habitación mientras lo hago, si a mí no me da pudor lo que lea sobre lo que estoy escribiendo, entonces le falta algo".

Por otra parte, opinó sobre una futura adaptación a la pantalla grande de alguna de sus obras: "No me da miedo pero no me da seguridad, probablemente no me vaya a conformar porque en general el escritor nunca queda conforme". Y ejemplificó: "A Stephen King no le gusta "El Resplandor" (The Shining, la película de Stanley Kubrick que interpreta Jack Nicholson y se basa en su novela), está totalmente desquiciado".

Sin embargo, admitió que le gustaría más una película que una serie porque "quizá sería una misión más potente".

Con una visión crítica, como acostumbra, propuso que "el género que más le queda a esta época es el fantástico y no el realismo mágico, porque éste es un género alegre y ahora es todo depresivo".

"El terror económico en Argentina es muy violento porque es muy traumático y me da miedo acostumbrarme y vivir con paranoia", consideró, y aseguró que "todo puede abordarse desde el terror".

Y amplió: "el trauma, la paranoia, la repetición -que es muy fantasmal- son todos elementos del terror y eso tiene que ver con vivir en una permanente violencia, política y social". "La indiferencia tiene que ver con el terror y es una violencia muy presente; la costumbre es algo terrible y al mismo tiempo solo podemos vivir en esas circunstancias si nos acostumbramos".

Y concluyó: "Esas son las cosas que me interesa explorar desde el género, y todas tienen su elemento de horror más que de terror, porque el terror es el momento tenso y el horror es la sensación permanente de vértigo y de vacío".