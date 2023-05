Mariana Enríquez recibió el Premio Universitario de Cultura en reconocimiento a su obra literaria y su trayectoria periodística y fue destacada por ser una de las representantes más fuertes de la nueva narrativa argentina, especialmente del género terror.

En el acto, que se realizó este martes en el marco del Centenario de la Reforma Universitaria, tuvo lugar una charla abierta en la Sala de las Américas (Pabellón Argentina).

La escritora agradeció el galardón entregado por las autoridades de la alta casa de estudios de Córdoba y reconoció que para ella "fue bastante sorpresivo el reconocimiento" y acentuó la importancia de celebrar "a los escritores en actividad y de género".

En su disertación, Enríquez habló sobre las particularidades del género terror y reconoció una "limitación técnica" propia a la hora de verter en el papel; puntualizó sobre diversos modos de plasmar el horror y también desnudó sus miedos personales.

"Me da miedo la violencia y la enfermedad, también un poco la vejez. No tengo fetichismos para escribir y me fascinan los santos populares y no les tengo miedo", expresó.

Además, anticipó que publicará un nuevo libro de cuentos. "Acabo de terminar de escribir un libro de cuentos hace un mes que se va a publicar a principios del año que viene", lanzó.

Por último, cabe recordar que realizará el espectáculo "No traigan flores" este miércoles 17 de mayo a las 20, en la misma Sala de las Américas, en Ciudad Universitaria.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Juan Esteves.