El encuentro entre Shakira y Tom Cruise que despertó rumores

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 se realizó ante una multitud y una gran cantidad de celebridades asistieron a la gran cita. Una de las que destacó fue Shakira, quien vive en la ciudad tras su escandalosa separación de Piqué, y Tom Cruise, quien llegó tras su reciente éxito del film "Top Gun: Maverick".

Los paparazzi pudieron tomar imágenes de las dos estrellas conversando de manera amable y relajada. La charla solo se vio interrumpida con la llegada del hijo de la cantante, que abrazó a su madre.

Los artistas compartieron el mismo palco durante la competencia y se los notó muy cómodos en su postura. Se conoce que la cantante reside en Miami desde que dejó Barcelona tras la separación de Piqué, y también se sabe de la afición del actor por los autos de carrera, además de su amistad con Lewis Hamilton.

Tom Cruise y Shakira on the grid in Miami! ???? pic.twitter.com/kgafuqqYVD — Fader Shak (@faderg2_) May 7, 2023

Además de este comentado encuentro, se pudo ver en el Hard Rock Stadium a Jeff Bezos, Elon Musk, Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Lele Pons, los Jonas Brothers, Maluma, J Balvin y Guaynaa.

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB — Pop Base (@PopBase) May 7, 2023

Previo a este evento que convocó a más de 270 mil personas, la cantante colombiana había ganado el sábado el premio “Mujer del año” en los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música.

Al recibir el premio, la artista resaltó el empoderamiento de la mujer y muchos lo vincularon a su momento sentimental: "Creo que hay un momento en la vida de cada mujer, cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la de uno mismo, que el deseo que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es seguir siéndote fiel a ti misma"