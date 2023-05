"Inmaduros" debutó en Córdoba a sala llena: Suar prometió volver

Este jueves, el esperado estreno de la obra "Inmaduros", protagonizada por los reconocidos actores argentinos Adrián Suar y Diego Peretti, conquistó la Plaza de la Música en Córdoba. Las entradas para las cuatro funciones del espectáculo se agotaron en tiempo récord.

Un Retrato Humano y Cómico

"Inmaduros" se centra en la historia de Alfi (Adrián Suar) y Fideo (Diego Peretti), dos amigos de toda la vida que navegan por los mares de la mediana edad con distintos enfoques hacia la vida y el amor. Alfi, un publicista que evita cualquier compromiso emocional, y Fideo, un psiquiatra conservador recién separado de su esposa, presentan una dinámica cómica y conmovedora en el escenario.

"Pasamos dos temporadas en Buenos Aires con Peretti y fue muy lindo ver como la gente explotaba de risas. Es una comedia muy empática que disfrutamos mucho. Cómo nos reímos en el escenario viendo cómo disfruta la gente. Cada uno tiene para ayudar al otro", relató Suar en una entrevista con Cadena 3.

El Desafío de Hacer Reír a Córdoba

Suar se refirió también al público cordobés y al desafío que representa: "Córdoba es muy particular con el humor. No es fácil hacer reír a los cordobeses porque tienen un doble sentido". No obstante, el actor demostró su cariño por la ciudad y agradeció el apoyo constante que recibe de su público.

Teatro, un Compromiso que Vale la Pena

El teatro es un espacio que, si bien requiere mucho sacrificio y concentración, vale la pena por la mística que genera, sostuvo Suar. "Desde las 15.30 o 16, tengo que dormir mi siesta de 50 minutos para estar bien para la obra. Necesito estar descansado", confesó.

Próximas Funciones de "Inmaduros" en Córdoba

"Inmaduros" ofrecerá otras dos funciones para este viernes, con horarios a las 20.30 y 22.45. Debido al éxito en ventas y la demanda del público, Adrián Suar, prometió volver a la Docta.

"Inmaduros" ha demostrado ser un fenómeno en la escena teatral argentina, y Córdoba no ha sido la excepción. Suar y Peretti han demostrado una vez más su talento en la comedia y su capacidad para cautivar a los espectadores, quienes esperan ansiosos las nuevas funciones de esta obra.

