Enfermeras Heroínas de Malvinas ganaron el concurso "Mujeres Puente" en Córdoba

Las Enfermeras Heroínas de Malvinas ganaron el concurso "Mujeres Puente", impulsado por el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba, tras cosechar más de 8.000 votos.

La iniciativa tuvo como finalidad elevar a la Unicameral una propuesta para dar nombre al puente peatonal que une el Parque Las Heras-Elisa con la exPlaza Austria, inaugurado en 2023.

Puente peatonal que une el Parque Las Heras-Elisa con la ex Plaza Austria.

La votación tuvo 13 postulantes que representan a mujeres líderes en salud, educación, deporte, derechos humanos, política y otros ámbitos, promoviendo transformaciones sociales positivas.

"Este puente tiene mucho significado para nosotras porque realmente fuimos un puente de contención y de conexión para los soldados que llegaban de aquel infierno. Nosotras podíamos conectarlos con la vida y con la paz", expresó en Cadena 3 Stella Morales, una de las enfermeras que estuvo en Malvinas.

Tras valorar este reconocimiento y el apoyo de la gente, Stella contó su historia y el proceso que debieron transitar para visibilizar su accionar, desprestigiado durante muchos años.

Comentó que estudió enfermería profesional en Villa María -de donde es oriunda- y en 1981 se interesó en la convocatoria de la Fuerza Aérea Argentina, que convocaba a enfermeras profesionales para hacer un curso de instrucción militar, y egresar con un grado y así seguir la carrera como enfermera militar.

Su destino fue el Hospital Aeronáutico Central en Buenos Aires, donde se quedó.

"En 1982 se nos ordenó ir a la guerra. Nos preparamos con ese uniforme verde que nada tenía que ver en ese momento y así partimos hacia las islas. Después hubo una contraorden y nos quedamos en Comodoro Rivadavia, en la cabecera de pista del aeropuerto, recibiendo a los heridos", recordó.

Tras el conflicto, Stella dijo que las mujeres enfermeras de Malvinas fueron invisibilizadas porque "se olvidaron que por nuestras cabezas y cuerpos pasó una guerra y en ese momento la orden fue que de eso no se hablaba".

"En ese momento fue como un shock para todas decir '¿por qué no podemos hablar?'. En ese ámbito militar creo que se olvidaron de las enfermeras y de las mujeres, y nosotras no entendíamos por qué ese silencio", comentó.

En 1983 pidió la baja. "Cerré esa parte de mi vida, porque para mí fue muy doloroso y triste ver cómo llegaban esos heridos, con los cuales me llevaba muy poca diferencia de edad", apuntó.

Sobre el proceso de visibilización, relató: "En el 2009 o 2010 Alicia Reynoso comenzó a levantar esa bandera, después de tanto silencio y de no reconocer nuestra labor. En el 2014 me llama Alicia y todas comenzamos a hablar. Cuando empezamos a reclamar que no se nos reconocía, la frase que repicó en mi mente fue 'ustedes no son veteranas de guerra porque no estuvieron en las islas, estuvieron en continente'. Yo pregunté porqué esa diferencia y nos dijeron que para que nos reconozcan teníamos que hacer juicio. Y les hicimos caso".

Así, Morales celebró que "en 2021 la justicia creyó en nosotros y nos dio la razón".

Y concluyó: "Nosotras seguimos contando nuestra parte y completamos la historia, porque esa parte no estaba".

Cabe recordar que, junto a Stella Morales, Mónica Rosa, Stella Botta, Mirta Rodríguez, Sonia Escudero y Esther Moreno, realizaron una labor excepcional de contención y atención médica para con los jóvenes que lucharon en Malvinas.

Las enfermeras de Malvinas.

La preselección de las candidatas fue posible a través del trabajo conjunto de diversas áreas y organismos. Desde el Gobierno de Córdoba, participaron el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de la Mujer y la Agencia Córdoba Cultura.

