El caso de las enfermeras de Malvinas que fueron reconocidas tras años de lucha

A 42 años del inicio de la guerra de Malvinas, este martes se realizan homenajes a excombatientes en todo el país. En un nuevo aniversario, las enfermeras argentinas que trabajaron asistiendo a los soldados en el sur argentino fueron reconocidas por su labor tras una intensa lucha.

Las mujeres reclamaron durante mucho tiempo ser reconocidas como veteranas de guerra y solicitaron una mayor visibilidad para terminar con el ninguneo que sufrieron.

Stella Morales es una de las trabajadoras de la salud que asistió a excombatientes. Junto a otras compañeras, el 2 de abril de 2023 brindaron una entrevista a Rony Vargas para reclamar por su situación.

Foto: Museo Malvinas.

Con Alicia Reynoso, lograron su reconocimiento como veteranas por la vía judicial. Se trata de un reclamo que hoy también tramitan sus compañeras, en algunos casos, sin éxito.

En diálogo con Cadena 3, Morales había explicado que "seguimos levantando la bandera por esta visibilidad y para que se termine el ninguneo que sigue molestando nuestra presencia en las fuerzas. Fuimos reconocidas por el Congreso en la década de 1990 con una medalla y un diploma. Luego, fuimos silenciadas".

Recordó que las mujeres estuvieron para contener a los heridos, lo que implicó una gran labor. Pese a todo, aseguró que las trabajadoras de salud fueron olvidadas. "Compartimos el dolor, pero fuimos olvidadas. Somos desconocidas para fuerza".

• El inicio de la lucha por el reconocimiento

Morales recordó en aquella entrevista con Rony Vargas que Alicia Reynoso fue quien inició esta lucha en el año 2009 y que la llamó para que comenzar el reclamo por un mayor reconocimiento a sus derechos.

"A los varones se los reconoció, con todos los beneficios y a nosotras no. ¿Por qué? Porque somos mujeres", cuestionó.

"Pasaron 40 años y seguimos reclamando. Siento mucha tristeza por los 649 soldados muertos, que por una guerra inútil no pudieron seguir con su vida. Es una guerra inútil que significó derrota, solamente derrota", lamentó.

En ese tono, otra compañera, Stella Maris Botta expresó por entonces a Cadena 3 que le gustaría que la Fuerza Aérea y la patria las reconozcan con la pensión que corresponde.

"Como mujeres, nos ocultaron. En Córdoba, me dijeron que me presente a trabajar y lo hice. En ningún momento me dijeron que no hablara, pero pasó el tiempo y toda nuestra labor quedó en el olvido".

Afirmó que están luchando por todas las vías posibles para tener el reconocimiento que merecen. "Hubo un fallo en nuestra contra, así que por vía judicial no puede ser. Queremos tener el orgullo de poder decir 'si, serví a mi patria y lo volvería a hacer'".

"Hubo varones que sí fueron reconocidos. No entendemos por qué las mujeres quedamos afuera", lamentó.

• Las mujeres en la guerra

En el conflicto bélico de 1982, enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas cumplieron tareas esenciales para salvar la vida de los soldados.

También oficiales, cadetas y radiotelegrafistas de la Marina Mercante ocuparon roles claves. Sus experiencias fueron invisibilizadas dentro de la historia de Malvinas y les costó mucho ser reconocidas como veteranas de guerra.

Foto: Museo Malvinas.

• Pertenecientes al Ejército Argentino: Instrumentistas quirúrgicas del Buque Hospital ARA "Almirante Irizar": Susana Mazza, Silvia Barrera, María Marta Lemme, Norma Etel Navarro, María Cecilia Ricchieri y María Angélica Sendes.

• Pertenecientes a la Marina Mercante: Graciela Liliana Gerónimo Comisario, del Buque Transporte ARA “Bahía San Blas”; Mariana Florinda Soneira, Radiotelegrafista del Buque Transporte ARA “Bahía San Blas”; Doris Renee West Enfermera, en el Buque Carguero ELMA “Formosa”; Marta Beatriz Giménez, Oficial Comisario del Buque Transporte ARA “Canal De Beagle”; Olga Graciela Cáceres y Marcia Noemí Marchesotti, Cadetas de la Escuela Nacional de Náutica en el Buque Mercante ELMA “Rio Cincel”.

Foto: Museo Malvinas.

• Perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina: María Liliana Colino, auxiliar de un Avión Hércules C130 que fue a Malvinas a socorrer heridos en el último vuelo que pudo aterrizar el día 13 Junio de 1982.

• Pertenecientes al Estado Mayor Conjunto: Maureen Dolan, Silvia Storey y Cristina María Cormack.

Entrevista de Rony Vargas. *La entrevista original fue realizada el domingo 2 de abril de 2023 al aire de 'Rony en Vivo'.