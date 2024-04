Malvinas: conmovedora historia de un soldado y la niña que le escribió una carta

El 2 de abril de 1982, en plena dictadura militar, las fuerzas argentinas lanzaron la "Operación Rosario", el nombre en código de la invasión de las Islas Malvinas. Este día marcó el inicio de la Guerra, un conflicto que duraría 74 días hasta el 14 de junio.

Al finalizar el conflicto bélico, murieron 649 soldados argentinos y 1.063 resultaron heridos. De ese número, 323 de los muertos corresponden al hundimiento del crucero ARA General Belgrano por un submarino británico. En total, además, murieron 255 soldados británicos y tres habitantes de las Islas Malvinas.

María Victoria tenía ocho años y en la escuela le entregaron la responsabilidad de escribir una carta de puño y letra a un soldado argentino que ella no conocía. José Manuel González Martínez (Pucci), envuelto en el frío de las Islas Malvinas, le prometió a la Virgen que si regresaba con vida de la guerra, agradecería a esta niña que le escribió unas líneas sin conocerlo.

Pucci era un joven de 18 años proveniente de Villa Concepción del Tío, en Córdoba, cuando fue enviado a las Islas Malvinas para defenderlas. Un tiempo después, la niña abrió la puerta de su casa y lo vio parado a Pucci, quien le hizo entrega de sus valores más preciados, con su insignia de Malvinas más unos caramelos, recuerdos que hoy María Victoria conserva ya siendo adulta.

La Mesa de Café La carta de una nena de 8 años que emocionó a un soldado mientras luchaba en Malvinas

A pesar del frío y el miedo que vivía en las Islas Malvinas, Pucci encontró un gran aliento en la carta escrita por María Victoria. Tras sobrevivir a la guerra, cumplió con su promesa hecha durante el conflicto.

"Es un caso muy particular, ya que yo tenía en la ciudad de 9 de Julio un tío que era distribuidor de una marca de caramelos conocida mundialmente. Mi tío vivía en la calle San Juan al 554 y la casa de María Victoria estaba en calle San Juan al 853. Así que ese creo que fue uno de los principales detonantes, un motivo que me llevó a guardar la carta, para venir a visitarla", recordó Pucci en diálogo con Cadena 3.

Y añadió: "Grande fue la sorpresa de estas personas cuando se presentó un soldado de Malvinas, en la casa de ella, una tarde lluviosa y horrible. El papá de ella siempre me cuenta que pensó que era algún soldado combatiente que estaba pidiendo por alguna causa, una ayuda económica, pero grande fue la sorpresa de ellos cuando yo nombré a su hija, María Victoria y le dije que tenía una carta de ella".

Hoy, María Victoria es una importante ejecutiva, que recordó el caso en diálogo con Cadena 3. "Nuestra historia empezó con una cartita, yo tenía ocho años. En el colegio tejíamos bufandas y cositas para los soldados que estaban en Malvinas. En una inocencia de una niña de ocho años, le escribí una cartita a un soldado de Malvinas, sin saber quién la iba a recibí. Pucci recibe mi cartita y a él le recordó mucho a su hermana Rebeca, porque tenemos la misma edad. A partir de ahí él le hace una promesa a la Virgen: si él se salvaba de la guerra, me iba a buscar por donde sea para encontrarme".

"Un 25 de julio, tocaron timbre en mi casa. Yo estaba jugando en la casa de una amiguita al lado de mi casa y vino mi mamá, muy nerviosa, muy emocionada, y me dice 'vení que te buscan'. Cuando llego a mi casa, mi mamá me hace upa y lo miro. Obviamente no conocía quién era y mi mamá me dice que él es el soldado que recibió la carta en Malvinas. Fue muy emocionante", agregó María Victoria.

Pucci, por su parte, aseguró que estas son las pequeñas y grandes cosas que los ayudan a seguir en esta lucha, que describió de "malvivir". Afirma, además, que volver a leer la carta de María Victoria lo conmueve mucho, 42 años después de la guerra.

El veterano recordó cómo juró dos veces fidelidad a la bandera argentina: primero en Lago Blanco antes del inicio del conflicto y luego durante la guerra misma. También expresó su deseo ferviente de volver al lugar donde hizo su primer juramento. "Yo me siento muy orgulloso de haber defendido mi patria y seguir adelante".

"Donde me inviten al acto que sea, voy y cuento mi humilde historia", dijo Pucci en diálogo con Cadena 3.

Por último, Pucci instó a los jóvenes a tomar conciencia de la importancia de la patria y de lo que significó la guerra de Malvinas para el país. Afirmó que, aunque la guerra no es el camino para resolver conflictos, se siente orgulloso de haber defendido su nación. "Debemos luchar y sentirnos identificados y orgullosos de pertenecer a la Argentina", completó.

Entrevista de Miguel Clariá.