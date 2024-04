Andrés Malamud: "La educación no es de la casta y eso Milei no lo entendió"

Tras las masivas manifestaciones en todo el país en defensa de la universidad pública en Argentina, luego del recorte presupuestario del Gobierno de Javier Milei, el politólogo Andrés Malamud, quien se autodenominó como "producto de la universidad pública", manifestó en Cadena 3 que "gran parte de Argentina es producto de la educación pública".

"Esto no es una cuestión de pitucos de Recoleta, esto es un sentimiento nacional. La cultura argentina y la identidad nacional está formada por la educación accesible a todos", expresó Malamud, egresado con honores en la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Malamud aseguró que "la educación no es de la casta y eso Milei no lo entendió". Y desarrolló: "La educación en Argentina es plebeya y Milei es un representante de los reclamos plebeyos de la gente contra la casta. Él pensó que estaba atacando la casta que gobierna la universidad que lo acobijó y que él odia, que es la UBA, pero no se metió con la casta, se metió con todos los argentinos plebeyos que sabemos que podemos ser alguien porque tenemos buena educación pública".

A su vez, señaló que "lo significativo" de la marcha de este martes fue la asistencia de la gente que votó a Milei "y que ayer se manifestó para que no arruine la universidad pública, sino para que la mejore".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, si bien aclaró que "uno puede discutir la gratuidad, el ingreso irrestricto, los cupos, es obvio que hay que hacer auditorías, y todo se puede mejorar", pero advirtió que "si el Presidente dice que somos unos tarados porque nos lavaron el cerebro: ¿qué discusión se puede dar?". Y siguió: "Solo se pueden mantener discusiones abiertas cuando uno respeta al otro".

Por ello, Malamud dijo que dichas discusiones deberían ser llevadas a cabo en el ministerio de Educación, pero "nuestro país no tiene ministerio de Educación porque Milei decidió que la educación no era prioridad". "Y lo hizo leyendo a la sociedad, que decía primero la inflación, después la inseguridad; solo que la sociedad no pone la educación arriba porque la da por hecho", amplió.

En ese sentido, aseguró que "la educación debe ser prioridad en cualquier país que quiera tener futuro".

Y concluyó: "El problema de Milei es que la economía se le está trabando. Y el superávit lo consiguió porque no pagó cosas que tiene que pagar más adelante, porque licuó los sueldos y las jubilaciones. Y ese el problema de Argentina y no la educación. Milei vino para arreglar la economía, no para destruir la educación".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".