Alieto Guadagni: "El nivel de graduación universitaria en Argentina es bajísimo"

En el marco de una jornada federal de lucha por la defensa de la educación pública y las universidades nacionales, el miembro titular de la Academia Nacional de Educación, Alieto Guadagni, tildó de "simplista" al Gobierno Nacional respecto al tema, y cuestionó la gratuidad de los extranjeros en la universidades nacionales.

Guadagni expresó en Cadena 3 su preocupación por la situación actual de la educación en el país, argumentando que "se vive un proceso de decadencia educativa" y señaló varias problemáticas en el sistema.

Criticó el incumplimiento de leyes como la de jornada extendida, donde "el promedio nacional es apenas del 15%", y aludió al "bajísimo nivel de graduación en Argentina".

"Lo más grave es el nivel de conocimiento: los pibes argentinos de 15 años están entre los más ignorantes del mundo en Lengua, Ciencia y Matemáticas", lanzó.

En cuanto a la universidad, criticó el ingreso irrestricto: "Creo que el ingreso irrestricto es una trampa. Si uno quiere entrar en Chile o en Brasil, el Estado Nacional toma un examen general que habilita a ingresar". Y siguió: "Argentina tiene muchos más estudiantes -obviamente en proporción a la población- que Brasil y Chile, pero tiene menos graduados".

En esa línea, opinó que la universidad no debería ser gratis para los extranjeros. Y se preguntó: "¿Por qué tiene que ser gratis?; ¿Y porque ingresan acá los que no pudieron ingresar en su país?; ¿Por qué vienen acá? No estoy de acuerdo".

Sobre ello, consideró que "Argentina no es un país rico" y opinó que "otras cosas deben tener prioridad".

Por último, propuso dividir en tres partes al estudiantado universitario, según su capacidad económica: "quienes pueden pagar deberían hacerlo; los que no pueden pagar no deberían hacerlo; y aquellos con menos recursos deberían ser financiados por los que pueden pagar".

Guadagni concluyó su intervención con una crítica al Gobierno de Javier Milei sobre cómo tratan a la educación: "No están preparados para la discusión, ni la entienden. Tienen una actitud muy simplista".

Entrevista de Rodolfo Barili.