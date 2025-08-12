Telecom busca acelerar la conectividad en la transformación digital del agro
Tomás Liceda Rosasco, gerente de agronegocios de Telecom, destacó la necesidad de mejorar la conectividad en el agro argentino. La falta de infraestructura afecta seguridad y salud en las zonas rurales.
12/08/2025 | 16:34Redacción Cadena 3
FOTO: La conectividad como clave para la transformación digital del agro argentino
Audio. Tomás Liceda Rosasco, gerente de agronegocios de Telecom
Tomás Liceda Rosasco, gerente de agronegocios de Telecom, destacó en diálogo con Cadena 3 la importancia de la conectividad para el agro argentino durante la semana AGTECH en Río Cuarto.
“La transformación digital es muy importante y la conectividad es la habilitadora”, afirmó Liceda Rosasco. Desde Telecom, se busca llevar conectividad 4G a más hectáreas productivas en Argentina.
El gerente mencionó que “sin conectividad tenés problemas de seguridad, educativos y de salud”, y señaló que la falta de infraestructura afecta el arraigo de las personas en las localidades rurales.
Comparando a Argentina con Estados Unidos y Brasil, explicó que “Argentina tiene un 32% de conectividad, Brasil está en el 35%”. Resaltó que Brasil ha tomado en serio el tema, generando proyectos públicos y privados como “Conectar Agro”.
“Este año, Brasil va a conectar 12 millones de hectáreas”, detalló, mientras que en Argentina se avanza más con proyectos privados. “Creemos que esto hay que acelerarlo”, resaltó.
Sobre la infraestructura, Liceda Rosasco indicó que “parte de la infraestructura también tenemos que hablar de conectividad”. Comenta que en otros países, las licitaciones de rutas incluyen la obligatoriedad de ofrecer conectividad en esas zonas.
“Conectar toda la Argentina productiva requiere una inversión de más o menos 300 millones de dólares”, señaló, añadiendo que “no es un tema de plata, es un tema de ponerle foco”.
Finalmente, reflexionó sobre el ambiente de negocios en Argentina, comparándolo con el fútbol: “Cuando jugás siempre a empatar, nunca salís campeón”. Concluyó que es necesario arriesgarse y “jugar a ganar” para avanzar en la conectividad.
Entrevista de Guillermo López
