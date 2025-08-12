Rebeca Hwang: "Implementar la IA en el agro no es una opción, es obligatorio"
Lidera un grupo de investigación en Stanford University sobre el impacto del uso de data centers para la inteligencia artificial. Opinó sobre las oportunidades para Argentina con la aplicación de IA
12/08/2025 | 15:37Redacción Cadena 3
FOTO: Rebeca Aguant: La Inteligencia Artificial y su Impacto en el Agro Argentino
Rebeca Hwang, reconocida especialista en inteligencia artificial y profesora en Stanford, visitó Río Cuarto durante la semana AGTECH para abordar el impacto de la inteligencia artificial en el sector agropecuario.
En su disertación, Hwang se centró en el fenómeno de la inteligencia artificial y su evolución hacia la inteligencia artificial generativa. "No es lo mismo, pero hace 5 años empezamos a ver aplicaciones de la inteligencia artificial en el lenguaje, lo que permitió un montón de nuevas oportunidades", afirmó la especialista.
Hwang explicó la tensión existente entre la innovación con inteligencia artificial y la optimización de operaciones. "Son dos tipos de procesos muy diferentes que en este momento tienen que coexistir", destacó. También subrayó la presión por el uso eficiente de recursos críticos como la energía y el agua, esenciales para el agro.
La especialista planteó interrogantes sobre cómo la inteligencia artificial podría disrumpir las actividades agrícolas, señalando que "hay toda una conceptualidad dentro de la inteligencia artificial que depende cómo se mire, puede ser algo más sustentable o no".
El grupo que lidera en Stanford investiga el efecto de la IA en la producción de alimentos. Hwang mencionó que "sabemos, por ejemplo, que hacer una pregunta a ChatGPT gasta 10 veces más energía que hacer la misma pregunta a Google que dos párrafos en ChatGPT gasta tres botellas de agua para hacer el cooling de los data center", ejemplicó.
En cuanto a las oportunidades para Argentina, Hwang indicó que "tenemos muchas eficiencias posibles". La inteligencia artificial podría facilitar la predicción de cosechas y tendencias de mercado, optimizando así costos y operaciones.
Finalmente, Hwang concluyó que "el participar en esta onda de familiarización y de aplicación y implementación de IA no es una opción, es obligatorio". Según su perspectiva, la IA tiene el potencial de transformar no solo la producción agrícola, sino también los procesos logísticos y aduaneros.
Entrevista de Guillermo López
