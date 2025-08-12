Con más de 1.000 participantes, la semana de AGTECH confirma su edición en 2026

FOTO: Éxito de la Semana Actec en Río Cuarto: Más de 1.000 Participantes y Futuro Brillante

Río Cuarto se convierte en el epicentro de la innovación tecnológica con la celebración de la Seman AGTECH, que reúne a más de 1.000 participantes. Gerardo Mosso y Santiago Lovera, integrantes del Clúster AGTECH, expresan su satisfacción por este evento significativo.

“Estamos muy contentos, con una expectativa muy grande que esto esté pasando en Río Cuarto”, afirmó Mosso, destacando que este evento representa un hito tanto para el Clúster como para la ciudad. La convocatoria reúne a diversos sectores, incluyendo lo público, lo privado y las start-ups, con el objetivo de crear un ecosistema de innovación.

La presencia de jóvenes en el evento también es notable. “La gente joven es el talento que va a abordar la innovación tecnológica aplicada al campo”, señaló Lovera. La participación de universidades y colegios agrotécnicos enriquece el ambiente, acercando a las nuevas generaciones a las oportunidades en el sector AGTECH.

Río Cuarto se perfila como la capital del AGTECH en la región. “Río Cuarto tiene todo para hacerlo”, aseguró Mosso, resaltando la posición geográfica y el ecosistema productivo que posee la ciudad. “Es un trabajo que estamos haciendo desde el clúster para seguir posicionando el app”, añadió Lovera.

Con la mirada hacia el futuro, se confirma la realización de AGTECH 2026. “Esto recién empieza. Hay un fuerte apoyo del gobierno provincial y municipal”, concluyó Mosso, quien destaca el compromiso de empresarios y productores en este camino hacia la innovación.

El entusiasmo por el futuro del mundo AGTECH es palpable. “Creo que esto es el comienzo de algo muy lindo”, reflexionó Lovera, dejando entrever un futuro prometedor para la tecnología en el agro.

Entrevista de Guillermo López