"Una muerte silenciosa" estrenó con 12.000 espectadores: cómo fue filmarla

Joaquín Furriel, protagonista de la película "Una muerte silenciosa", conversó con Cadena 3 ante el inminente estreno de la producción, que tendrá lugar este jueves.

"Es un placer y un orgullo tener la posibilidad de estrenar la carrera con una película que me gusta muchísimo", expresó el actor, quien comparte el elenco con Alejandro Aguada y Soledad Villamil.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ambientada en la Patagonia argentina, cerca de San Martín de los Andes, la historia se sitúa en 1985 y sigue a Octavio, un solitario guía de caza. "Es un personaje solitario, huraño, cuyo retiro es debido a muchas cosas que le provocaron dolor", detalló Furriel, quien también resaltó la fragilidad de su personaje al sufrir insomnio.

Furriel mencionó la evolución de su relación con el director Sebastián Schindel desde su trabajo en "El patrón". "Lo que sentí es que éramos dos amigos filmando una película. A los dos nos pasaron muchas cosas y siempre nos las fuimos compartiendo", aseguró.

La experiencia de filmar en la Patagonia, en un entorno nevado, añadió un nivel de novedad, que ambos disfrutaron enormemente.

El detrás de escena también fue un desafío por las condiciones climáticas. "Siempre estábamos un poco a la deriva en cuanto a lo climático. Hubo noches de casi 15 grados de sensación térmica negativa", comentó Furriel sobre las dificultades durante el rodaje.

En cuanto a la comida, el equipo se alimentaba principalmente de guisos y sopas calientes para contrarrestar el frío.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a su preparación para el papel, Furriel reveló que no tenía experiencia previa con armas. "No tenía el conocimiento que tuve que tener acá para el personaje. Estuve una semana y media antes con un guía de caza", explicó. A pesar de los nervios, logró realizar una escena complicada sin perder la compostura.

El actor también reflexionó sobre su año pasado, que calificó como "increíble" y "ecléctico", destacando su participación en festivales y su colaboración con marcas importantes. "Fue un gran, gran año. Estoy muy contento con el año que tuve, muy agradecido", afirmó.

En cuanto a su vida personal, Furriel compartió que su hija Eloísa ha visto la película y tiene un interés más marcado por la música que por la actuación. "Ella estudia piano hace muchos años, canto y composición musical", dijo el actor, quien valoró profundamente la opinión de su hija sobre su trabajo.

Con "Una muerte silenciosa", Joaquín Furriel invita al público a disfrutar de un thriller noir que promete mantener en vilo a los espectadores. "No se la pierdan realmente. Es muy buena película, cine argentino de muy buena calidad", concluyó el actor, destacando las actuaciones de sus compañeros de elenco.

El director de la película Sebastián Schindel compartió con Cadena 3 cómo fue la experiencia de grabar este filme y compartió detalles sobre el rodaje y la ambientación de la película, que se desarrolla en una panadería rural. "Ya en el guion decía que se tenía una panadería rural y buscando las locaciones, encontramos una tal cual. No hubo que inventar nada, ese era naturalmente el lugar donde tenía que vivir el personaje”, aseguró.

El director también destacó los desafíos que enfrentaron durante la filmación, especialmente con el clima. "Tuvimos un poco de angustia con el clima, porque todos los viajes de preproducción y de scouting había muchísima nieve. Una semana antes de empezar a filmar, dejó de nevar, hizo mucho calor y se derritió todo", explicó. A pesar de este contratiempo, el equipo logró filmar en locaciones adecuadas y, tras unos días, la nieve regresó, permitiendo completar el rodaje según lo planeado.

Schindel mencionó la necesidad de cuidar la nieve durante las grabaciones: "Filmar en la nieve requiere mucha disciplina. No éramos un equipo tan grande y no se puede pisar la nieve para que no quede marcada". Este cuidado fue esencial para mantener la autenticidad de las escenas.

Informe de Geo Monteagudo.