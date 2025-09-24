Tech Week Córdoba: cómo impactará la inteligencia artificial al mercado laboral
El evento reúne a expertos y empresas para discutir el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo y las oportunidades que presenta en el mercado laboral.
24/09/2025 | 17:03Redacción Cadena 3
FOTO: Tech Week Córdoba: cómo impactará la inteligencia artificial al mercado laboral
Audio. Córdoba acoge la Tech Week: un espacio para reflexionar sobre la inteligencia artificial
Viva la Radio
Córdoba se transforma en el centro de atención tecnológico con la celebración de la Tech Week, un evento organizado por el Cluster Tecnológico de Córdoba que reúne a unas 300 empresas. La iniciativa ofrece una serie de disertaciones desde la mañana hasta la tarde, donde se aborda el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y las tendencias actuales en tecnología.
El evento se extenderá hasta el 6 de octubre, con charlas gratuitas para los cordobeses que deseen registrarse. Los temas de discusión incluyen “cómo se mejora la vida” con inteligencia artificial y sus implicaciones en el empleo.
Bruno Capuano, experto en inteligencia artificial de Microsoft, expone un punto relevante: “La inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar alguien que sepa usar la inteligencia artificial”. Resalta la importancia de aprender a utilizar estas herramientas. Además, enfatiza que la accesibilidad de la tecnología es cada vez mayor, permitiendo a más personas interactuar con inteligencia artificial.
Capuano también advierte sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en áreas sensibles como la medicina, señalando la necesidad de educar al público para evitar confusiones. “No son elementos de terapia”, aclara, refiriéndose a las interacciones que algunas personas tienen con chatbots.
Las actividades de la Tech Week continúan en Córdoba hasta mañana, ofreciendo un espacio valioso para aprender sobre el futuro de la tecnología y su impacto en la fuerza laboral. La iniciativa no solo busca informar, sino también preparar a los trabajadores para los cambios que propone esta nueva era tecnológica.
Informe de Gonzalo Carrasquera
