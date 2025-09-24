En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Tecnología

Córdoba es la capital del futuro: vuelve la Tech Week para redefinir el mañana

El evento reúne a líderes de la tecnología y la innovación para discutir el futuro del trabajo y la economía. Un evento clave para entender los cambios que marcarán el camino de la industria.

24/09/2025 | 09:35Redacción Cadena 3

FOTO: Córdoba Tech Week (imagen creada con IA por Leo Castellano).

CÓRDOBA. - La economía del conocimiento ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad que transforma la vida cotidiana.

Y en ese escenario, la ciudad de Córdoba se posiciona como un centro neurálgico para la innovación.

El próximo 24 y 25 de septiembre, el Centro de Convenciones Córdoba abrirá sus puertas para recibir a la Córdoba Tech Week, uno de los encuentros más importantes de la región, un espacio diseñado para conectar, debatir y proyectar el futuro de la industria.

Organizado por Córdoba Cluster y CorLab, el evento tiene un objetivo claro: generar vínculos estratégicos y facilitar la comprensión de los cambios globales impulsados por la tecnología.

"Este espacio será clave para construir conexiones para entender el mundo", se destaca desde la organización, atrayendo a una amplia audiencia que incluye desde expertos y referentes internacionales hasta estudiantes, emprendedores y empresarios del sector.

La agenda de la Tech Week promete ser intensa y variada, ofreciendo múltiples oportunidades para todos los asistentes.

Entre las principales actividades se encuentran:

Charlas magistrales: líderes de la industria y académicos de renombre internacional compartirán sus visiones sobre temas cruciales como el futuro del trabajo, la inteligencia artificial, la economía digital y la competitividad global.

Zona Expo: un espacio vibrante donde empresas, startups y organizaciones podrán exhibir sus proyectos más disruptivos e innovadores. Las inscripciones están abiertas, invitando a que nuevos talentos muestren sus creaciones.

Interclusters: el evento será la sede del cierre del Programa Intercluster de la CEPAL, una iniciativa fundamental que busca fortalecer la cooperación y el intercambio entre los actores clave de la economía del conocimiento en América Latina.

Ronda de negocios: un momento crucial para que las empresas locales establezcan alianzas con operadores internacionales. Esta instancia busca abrir nuevos mercados y generar oportunidades de crecimiento a nivel global.

Para ser parte de este encuentro, los interesados solo deben completar los formularios de inscripción.

La Córdoba Tech Week no es solo una semana de conferencias; es una plataforma para conectar con los pioneros del sector, acceder a conocimientos de vanguardia y participar activamente en la construcción del futuro tecnológico de la región.

Lectura rápida

¿Qué es la Córdoba Tech Week?
Es un encuentro que se llevará a cabo el 24 y 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Córdoba, diseñado para conectar y proyectar el futuro de la industria.

¿Quiénes organizan el evento?
El evento está organizado por Córdoba Cluster y CorLab.

¿Cuáles son algunas actividades destacadas?
Incluye charlas magistrales, una zona expo, interclusters y una ronda de negocios.

¿Dónde se realizará?
En el Centro de Convenciones Córdoba.

¿Por qué es importante la Córdoba Tech Week?
Es una plataforma para generar vínculos estratégicos y facilitar la comprensión de los cambios globales impulsados por la tecnología.

Lo más visto

Tecnología

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho