Córdoba es la capital del futuro: vuelve la Tech Week para redefinir el mañana
El evento reúne a líderes de la tecnología y la innovación para discutir el futuro del trabajo y la economía. Un evento clave para entender los cambios que marcarán el camino de la industria.
24/09/2025 | 09:35Redacción Cadena 3
FOTO: Córdoba Tech Week (imagen creada con IA por Leo Castellano).
CÓRDOBA. - La economía del conocimiento ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad que transforma la vida cotidiana.
Y en ese escenario, la ciudad de Córdoba se posiciona como un centro neurálgico para la innovación.
El próximo 24 y 25 de septiembre, el Centro de Convenciones Córdoba abrirá sus puertas para recibir a la Córdoba Tech Week, uno de los encuentros más importantes de la región, un espacio diseñado para conectar, debatir y proyectar el futuro de la industria.
Organizado por Córdoba Cluster y CorLab, el evento tiene un objetivo claro: generar vínculos estratégicos y facilitar la comprensión de los cambios globales impulsados por la tecnología.
"Este espacio será clave para construir conexiones para entender el mundo", se destaca desde la organización, atrayendo a una amplia audiencia que incluye desde expertos y referentes internacionales hasta estudiantes, emprendedores y empresarios del sector.
La agenda de la Tech Week promete ser intensa y variada, ofreciendo múltiples oportunidades para todos los asistentes.
Entre las principales actividades se encuentran:
Charlas magistrales: líderes de la industria y académicos de renombre internacional compartirán sus visiones sobre temas cruciales como el futuro del trabajo, la inteligencia artificial, la economía digital y la competitividad global.
Zona Expo: un espacio vibrante donde empresas, startups y organizaciones podrán exhibir sus proyectos más disruptivos e innovadores. Las inscripciones están abiertas, invitando a que nuevos talentos muestren sus creaciones.
Interclusters: el evento será la sede del cierre del Programa Intercluster de la CEPAL, una iniciativa fundamental que busca fortalecer la cooperación y el intercambio entre los actores clave de la economía del conocimiento en América Latina.
Ronda de negocios: un momento crucial para que las empresas locales establezcan alianzas con operadores internacionales. Esta instancia busca abrir nuevos mercados y generar oportunidades de crecimiento a nivel global.
Para ser parte de este encuentro, los interesados solo deben completar los formularios de inscripción.
La Córdoba Tech Week no es solo una semana de conferencias; es una plataforma para conectar con los pioneros del sector, acceder a conocimientos de vanguardia y participar activamente en la construcción del futuro tecnológico de la región.
Lectura rápida
¿Qué es la Córdoba Tech Week?
Es un encuentro que se llevará a cabo el 24 y 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Córdoba, diseñado para conectar y proyectar el futuro de la industria.
¿Quiénes organizan el evento?
El evento está organizado por Córdoba Cluster y CorLab.
¿Cuáles son algunas actividades destacadas?
Incluye charlas magistrales, una zona expo, interclusters y una ronda de negocios.
¿Dónde se realizará?
En el Centro de Convenciones Córdoba.
¿Por qué es importante la Córdoba Tech Week?
Es una plataforma para generar vínculos estratégicos y facilitar la comprensión de los cambios globales impulsados por la tecnología.