Córdoba es la capital del futuro: vuelve la Tech Week para redefinir el mañana

CÓRDOBA. - La economía del conocimiento ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad que transforma la vida cotidiana.

Y en ese escenario, la ciudad de Córdoba se posiciona como un centro neurálgico para la innovación.

El próximo 24 y 25 de septiembre, el Centro de Convenciones Córdoba abrirá sus puertas para recibir a la Córdoba Tech Week, uno de los encuentros más importantes de la región, un espacio diseñado para conectar, debatir y proyectar el futuro de la industria.

Organizado por Córdoba Cluster y CorLab, el evento tiene un objetivo claro: generar vínculos estratégicos y facilitar la comprensión de los cambios globales impulsados por la tecnología.

"Este espacio será clave para construir conexiones para entender el mundo", se destaca desde la organización, atrayendo a una amplia audiencia que incluye desde expertos y referentes internacionales hasta estudiantes, emprendedores y empresarios del sector.

La agenda de la Tech Week promete ser intensa y variada, ofreciendo múltiples oportunidades para todos los asistentes.

Entre las principales actividades se encuentran:

Charlas magistrales: líderes de la industria y académicos de renombre internacional compartirán sus visiones sobre temas cruciales como el futuro del trabajo, la inteligencia artificial, la economía digital y la competitividad global.

Zona Expo: un espacio vibrante donde empresas, startups y organizaciones podrán exhibir sus proyectos más disruptivos e innovadores. Las inscripciones están abiertas, invitando a que nuevos talentos muestren sus creaciones.

Interclusters: el evento será la sede del cierre del Programa Intercluster de la CEPAL, una iniciativa fundamental que busca fortalecer la cooperación y el intercambio entre los actores clave de la economía del conocimiento en América Latina.

Ronda de negocios: un momento crucial para que las empresas locales establezcan alianzas con operadores internacionales. Esta instancia busca abrir nuevos mercados y generar oportunidades de crecimiento a nivel global.

Para ser parte de este encuentro, los interesados solo deben completar los formularios de inscripción.

La Córdoba Tech Week no es solo una semana de conferencias; es una plataforma para conectar con los pioneros del sector, acceder a conocimientos de vanguardia y participar activamente en la construcción del futuro tecnológico de la región.