Jey Mammon habló de todo en un mano a mano con Cadena 3

Jey Mammon, el reconocido conductor, actor, músico y humorista, se encuentra de temporada en Villa Carlos Paz con su obra Enseguida Vuelvo, producida por Gustavo Sofovich. La obra se presenta de miércoles a domingo y se espera sea uno de los éxitos del verano.

El actor, en diálogo con Cadena 3, dijo sentirse a gusto en Carlos Paz y, relajado en la conversación, resaltó que toma como un abrazo lo que pasa cada día.

“El programa Los Mammones fue emitido en plena pandemia y yo tuve mi pandemia personal. En este momento estoy feliz por lo que pasa cada día en cada función. No es lo mismo una foto o un saludo que te digan palabras con tanto cariño y sentimiento como lo hacen conmigo”, comenzó.

Ante la pregunta sobre su preparación, el artista aseguró tener una formación autodidacta. “Me gusta hacer muchas cosas y soy medio inquieto. Soy curioso y tengo la fortuna de que a la gente le guste lo que hago. No me considero músico ni actor, pero me gusta jugar y aprender”, aseveró.

“La vida me fue llevando y cumpliendo sueños. De repente terminé en un departamento sin recursos y se me ocurrió hacer un programa de radio por internet. Probé llamar a famosos y los entrevistaba con teléfonos que nos daban los oyentes. Una vez pude entrevistar a Susana por alguien que le había vendido un celular y ahí fue que inventé a Estelita”, recordó el multifacético intérprete.

Consultado por el mal momento que le tocó vivir, aseguró que se fue a España por necesidad de cambiar de aire y que hizo un profundo aprendizaje que “le marcó un antes y un después”.

“Me siento en un momento que estoy aprendiendo nuevos valores, sé que lo del medio es virtual. La fama no importa, es el amor de la gente lo importante”, aclaró.

Aclaró que no vino en busca de retomar la fama, sino por lo que significa el arte y el escenario en su vida. “No vine por los premios ni por la sala llena, vine por el arte y la gente. Sentí el apoyo de muchos, grandes profesionales que sin la necesidad de hacerlo estuvieron apoyandome”.

“Me puse a componer, es lo que más me gusta hacer. Maté las frases hechas y a partir de ahora no tengo filtros, digo lo que siento. La televisión la disfruto, pero el teatro me da mucho placer”, remarcó.

Entrevista de "Viva la Radio".