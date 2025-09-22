El vicepresidente de Amazon vino a Córdoba y dio una charla sobre e-commerce

FOTO: El vicepresidente de Amazon vino a Córdoba y presentó su visión del e-commerce

El vicepresidente de Amazon, Werner Vogels, visitó Córdoba y presentó su visión del e-commerce en un evento en la casa de gobierno. En esta disertación, mostró la magnitud de la operación de Amazon a nivel mundial, resaltando el uso de más de un millón de robots en sus depósitos y las millones de ventas diarias.

Lorena Zicker, licenciada en publicidad y representante de Amazon Web Services en Sudamérica, explicó la importancia de Córdoba en la adopción de nuevas tecnologías. "Estamos orgullosos de Córdoba en términos de innovación y de cómo fue adoptando las nuevas tecnologías desde Amazon Web Services en Argentina", afirmó Zicker.

Además, Zicker destacó la colaboración con los gobiernos locales desde 2018 para mejorar los servicios públicos a través de la digitalización y la gestión basada en datos. "Córdoba es un referente en el país no solo por su trabajo en el sector público, sino también por su comunidad educativa y su ecosistema emprendedor", indicó.

Sobre la situación de Amazon en el mercado argentino, Zicker comentó que "Amazon Web Services está trabajando tanto en el mundo público como en el privado" y subrayó el crecimiento continuo de la empresa desde que se estableció en el país en 2018.

Con esta visita, Amazon busca no solo fortalecer su presencia en Argentina, sino también conocer de cerca el desarrollo y el potencial que tiene Córdoba en el ámbito tecnológico y emprendedor.

Informe de Gonzalo Carrasquera