El vicepresidente de Amazon vino a Córdoba y dio una charla sobre e-commerce
Werner Vogels destacó la importancia de Córdoba en la adopción de tecnologías. La colaboración con gobiernos locales y el ecosistema emprendedor marcan un nuevo rumbo para el comercio online.
22/09/2025 | 17:37Redacción Cadena 3
FOTO: El vicepresidente de Amazon vino a Córdoba y presentó su visión del e-commerce
Audio. El vicepresidente de Amazon vino a Córdoba y presentó su visión del e-commerce
El vicepresidente de Amazon, Werner Vogels, visitó Córdoba y presentó su visión del e-commerce en un evento en la casa de gobierno. En esta disertación, mostró la magnitud de la operación de Amazon a nivel mundial, resaltando el uso de más de un millón de robots en sus depósitos y las millones de ventas diarias.
Lorena Zicker, licenciada en publicidad y representante de Amazon Web Services en Sudamérica, explicó la importancia de Córdoba en la adopción de nuevas tecnologías. "Estamos orgullosos de Córdoba en términos de innovación y de cómo fue adoptando las nuevas tecnologías desde Amazon Web Services en Argentina", afirmó Zicker.
Iniciativas laborales en Estados Unidos. Amazon destina $1.000 millones para incrementar salarios y abaratar salud en EE.UU.
Amazon anunció una inversión de $1.000 millones para aumentar el salario promedio a más de 23 dólares por hora y disminuir costos de salud para sus empleados en EE.UU.
Además, Zicker destacó la colaboración con los gobiernos locales desde 2018 para mejorar los servicios públicos a través de la digitalización y la gestión basada en datos. "Córdoba es un referente en el país no solo por su trabajo en el sector público, sino también por su comunidad educativa y su ecosistema emprendedor", indicó.
Sobre la situación de Amazon en el mercado argentino, Zicker comentó que "Amazon Web Services está trabajando tanto en el mundo público como en el privado" y subrayó el crecimiento continuo de la empresa desde que se estableció en el país en 2018.
Con esta visita, Amazon busca no solo fortalecer su presencia en Argentina, sino también conocer de cerca el desarrollo y el potencial que tiene Córdoba en el ámbito tecnológico y emprendedor.
Informe de Gonzalo Carrasquera
