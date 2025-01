El misterioso pedido de ayuda que se puede ver en Los Ángeles con Google Maps

Una región de Los Ángeles cerca de un puerto marítimo se ha convertido en el centro de atención después de que los usuarios de las redes sociales vieran las palabras "ayuda" y "tráfico" en imágenes en vivo por satélite de Google.

Las misteriosas palabras en el suelo de Los Ángeles desataron la curiosidad de los usuarios de Google Maps.

En un terreno privado cerca de la calle N. Mission Road, se pueden ver mensajes de ayuda formados con materiales de construcción, como arena y pintura, utilizando la capa de satélite en Google Maps.

RUMORS ARE CIRCULATING ABOUT THESE COORDINATES IN LA AFTER THE WORD “HELP” WAS DISCOVERED WRITTEN IN THE DIRT DOZENS OF TIMES ?? pic.twitter.com/pY85V6UflE