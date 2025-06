Al menos 45 palestinos perdieron la vida esperando ayuda humanitaria en Gaza

JAN YUNIS, Franja de Gaza (AP) — Al menos 45 palestinos fallecieron en Gaza cuando esperaban la llegada de camiones de asistencia provenientes de la ONU y otros organismos, requeridos con urgencia por la población, según informaron tanto el Ministerio de Salud de Gaza como un hospital local.

Testigos presenciales manifestaron a The Associated Press que las fuerzas israelíes dispararon contra las multitudes. El Ejército no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario.

Este incidente no parecía asociarse con un nuevo sistema de entrega de ayuda promovido por Israel y Estados Unidos, implementado el mes pasado y que ha estado marcado por la controversia y episodios de violencia.

Yousef Nofal, uno de los testigos, relató que observó a muchas personas tendidas en el suelo, sangrando, tras la apertura de fuego por parte de las fuerzas israelíes. “Fue una masacre”, describió, agregando que los soldados continuaron disparando a quienes intentaban huir de la zona.

Mohammed Abu Qeshfa mencionó haber escuchado una explosión seguida de disparos intensos y bombardeos. “Sobreviví por un milagro”, comentó.

Los palestinos afirmaron que las fuerzas israelíes han disparado en reiteradas ocasiones contra grupos que intentan acceder a puntos de distribución de alimentos, gestionados por una ONG respaldada por Estados Unidos e Israel, desde que comenzaron a operar el mes pasado. Según funcionarios de salud locales, muchas personas han sido asesinadas y cientos resultaron heridas.

En dichos eventos, el Ejército israelí admitió haber realizado disparos de advertencia a personas que, según afirmaron, se acercaban de manera sospechosa.

Israel designa este nuevo medio como un esfuerzo para evitar que Hamás desvíe la asistencia humanitaria para financiar actividades militares.

Sin embargo, las principales organizaciones humanitarias de la ONU han rechazado esta alegación, sosteniendo que no hay un desvío significativo de la ayuda y que el nuevo sistema no satisface las crecientes necesidades de Gaza, además de contravenir principios humanitarios al permitir que Israel controle el acceso a la ayuda. Los expertos han alertado sobre la posibilidad de una hambruna generalizada en la región.

La red de la ONU ha estado proporcionando asistencia en Gaza durante los 20 meses de combate entre Israel y Hamás, enfrentando múltiples obstáculos desde que Israel levantó un bloqueo total que había estado en vigor desde marzo hasta mayo.

Las organizaciones de la ONU reportan que las restricciones impuestas por el Ejército israelí, el colapso del orden público y los saqueos han dificultado la entrega de ayuda.

Desde octubre de 2023, la campaña militar israelí ha resultado en la muerte de más de 55,300 palestinos, incluyendo a más de la mitad mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes.

Israel lanzó sus operaciones con el objetivo de desmantelar a Hamás, tras un ataque por parte del grupo el 7 de octubre de 2023, que dejó aproximadamente 1,200 muertos, mayoritariamente civiles, y 251 personas secuestradas. Actualmente, los milicianos todavía retienen a 53 rehenes, de los cuales menos de la mitad se considera con vida, la mayoría ya ha sido liberada en acuerdos de alto el fuego u otros negociados.

Magdy reportó desde El Cairo.

Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP, con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.