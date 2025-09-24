Dyango vuelve a presentarse en Córdoba: "La gente de aquí es maravillosa"

El legendario artista español Dyango vuelve a presentarse en Córdoba en el marco de su gira "Su amigo Dyango".

El español se presenta este jueves 25 de septiembre a las 21 horas en el Espacio Quality con un viaje musical inolvidable para rememorar todos sus clásicos en una celebración y homenaje a su música.

"La primera vez que vine a Argentina fue en el 68, la única vez que falle fue por la pandemia, que me agarró aquí y me fui a España", comentó en la previa del show en diálogo con Cadena 3.

Sobre su relación con la ciudad y los shows que ha hecho aquí, señaló: "Quisiera resaltar lo que me pasó el año pasado en Córdoba, fue la única vez en mi vida que me subí a cantar sin poder cantar. No tenía voz y me aplaudieron igual. Destacó la calidad de gente que hay en Córdoba, son maravillosos y estoy agradecido".

"Me encantaba el asado, pero llegó un punto en el que la carne me cansó, prefiero las verduras", aseguró sobre sus costumbres cuando está de gira.

"Es muy bonito que haya versiones de cuarteto de mis canciones, me llena de orgullo y satisfacción ver a los jóvenes queriendo cantar conmigo", indicó.

"La palabra fan no queda linda, son gente amiga, ya me siguen hace muchos años y les agradezco", contó sobre la gente que lo sigue tras escuchar algunos mensajes de los oyentes.

Sobre la música actual y los cambios desde sus comienzos, Dyango dijo: "Es horroroso. Me preguntó si son canciones y se ve que si por el éxito que tienen".

