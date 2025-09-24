FOTO: El Festival de Jesús María celebra sus 60 años con una grilla imperdible.

FOTO: El Festival de Jesús María celebra sus 60 años con una grilla imperdible.

El Festival Nacional de Doma y Folclore Jesús María 2026 celebrará su 60° aniversario con una gran fiesta que tendrá lugar del 8 al 18 de enero. Y este miércoles se anunció oficialmente la grilla de artistas que participarán en este evento emblemático.

Con 60 artistas confirmados, la lista incluye figuras reconocidas como Jorge Rojas, Abel Pintos, Soledad, Ulises Bueno, Chaqueño Palavecino, Desakta2, Cazzu, Luciano Pereyra, Magui Olave, La Banda y Carlitos y Euge Quevedo, DJ Fer Palacios, La Konga, Q’ Lokura, entre muchos otros.

En diálogo con Cadena 3, el secretario de Programación del festival, Nicolás Tottis, comentó que hay un trabajo de mucho tiempo de preparación para estos 60 años, en el marco de una expectativa crece entre los organizadores y el público, que espera disfrutar de una celebración única en el anfiteatro José Hernández.

"Queremos que cada noche sea única e irrepetible", manifestó Tottis. Con una duración de 11 noches, se promete un espectáculo integral que combinará folclore tradicional y ritmos urbanos.

"La idea es que la gente que venga en estas 11 noches pueda disfrutar, divertirse y llevarse la experiencia de lo que es este festival", agregó el secretario de Programación del festival.

También comentó que se prevé una mejora significativa en las instalaciones. "Vamos a duplicar las pantallas", aseguró, aludiendo a la modernización del sonido y la escenografía.

Informe de "Siempre Juntos".