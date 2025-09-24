En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos

El Festival de Jesús María celebra sus 60 años con una grilla imperdible

Este miércoles se anunció la fecha y los artistas confirmados para lo que va a ser, día tras día, una fiesta asegurada. En la nota, la grilla completa.

24/09/2025 | 10:41Redacción Cadena 3

FOTO: El Festival de Jesús María celebra sus 60 años con una grilla imperdible.

FOTO: El Festival de Jesús María celebra sus 60 años con una grilla imperdible.

  1.

    Audio. Jesús María celebra 60 años con un festival de doma y folclore imperdible

    Cadena 3

    Episodios

El Festival Nacional de Doma y Folclore Jesús María 2026 celebrará su 60° aniversario con una gran fiesta que tendrá lugar del 8 al 18 de enero. Y este miércoles se anunció oficialmente la grilla de artistas que participarán en este evento emblemático.

Con 60 artistas confirmados, la lista incluye figuras reconocidas como Jorge Rojas, Abel Pintos, Soledad, Ulises Bueno, Chaqueño Palavecino, Desakta2, Cazzu, Luciano Pereyra, Magui Olave, La Banda y Carlitos y Euge Quevedo, DJ Fer Palacios, La Konga, Q’ Lokura, entre muchos otros. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En diálogo con Cadena 3, el secretario de Programación del festival, Nicolás Tottis, comentó que hay un trabajo de mucho tiempo de preparación para estos 60 años, en el marco de una expectativa crece entre los organizadores y el público, que espera disfrutar de una celebración única en el anfiteatro José Hernández.

"Queremos que cada noche sea única e irrepetible", manifestó Tottis. Con una duración de 11 noches, se promete un espectáculo integral que combinará folclore tradicional y ritmos urbanos.

"La idea es que la gente que venga en estas 11 noches pueda disfrutar, divertirse y llevarse la experiencia de lo que es este festival", agregó el secretario de Programación del festival. 

También comentó que se prevé una mejora significativa en las instalaciones. "Vamos a duplicar las pantallas", aseguró, aludiendo a la modernización del sonido y la escenografía.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de "Siempre Juntos".

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho