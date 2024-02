Preparan operativo por "último primer día de clases" de estudiantes secundarios.

El próximo lunes, si no hay medidas de fuerza que lo impidan, marcará el inicio del ciclo lectivo para muchos estudiantes de quinto año de secundaria en Rosario y la región. Con este día llega también la ya casi tradicional celebración del "último primer día de clases", una jornada caracterizada por el entusiasmo estudiantil pero que también puede conllevar situaciones de riesgo.

Desde el municipio de Rosario organizaron este martes una reunión para coordinar un operativo especial en colaboración con directivos escolares, padres y representantes de diversas instituciones intermedias, con el objetivo de prevenir incidentes y promover un ambiente festivo pero controlado durante la jornada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

David, un docente que participó en la reunión preparatoria, compartió sus impresiones al móvil de Cadena 3 Rosario: "La reunión fue muy fructífera, se armó un debate sobre cómo cuidar a nuestros alumnos ante esta situación, ante este festejo y ante otros festejos que se van a producir en el futuro de los chicos, principalmente el tema del alcohol, el consumo problemático de sustancias. Es conveniente que cuenten con algún adulto que los acompañe o que puedan alquilar algún lugar o reservar algún predio para evitar que estén en la calle, expuestos a peligros, y poder llamar a emergencias en caso de necesidad".

Por su parte, Ezequiel Brocchi, subsecretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, destacó: "Les decimos a estos chicos que estuvieron hoy y que vamos a hacer difusión en las escuelas que ante cualquier coma alcohólico o accidente, inmediatamente llamen a los padres y a emergencia, principalmente que no abandonen, que no hagan abandono de persona. La ordenanza municipal prohíbe la pirotecnia, por lo que hoy se aclaró en la reunión que no vamos a permitirla. Sabemos que los chicos a veces la llevan, pero realizaremos patrullajes preventivos desde la madrugada para incautarla en caso de encontrarla".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Brocchi también detalló el plan de patrullaje preventivo que se implementará: "Vamos a estar monitoreando desde las 0 horas del lunes, con un mayor patrullaje a partir de las 4 de la mañana, continuando hasta las 10 o 11 de la mañana. El control se realizará en toda la ciudad, ya que los chicos vienen de diferentes lugares, pero el epicentro estará en el centro, especialmente durante la mañana temprano, ya que muchos de los festejos terminan en lugares emblemáticos como el monumento".

Informe de Agostina Meneghetti.