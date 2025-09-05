"Hay que escuchar a los que no dan más", dijo Scaglia y respaldó al Congreso

FOTO: Pullaro y Scaglia, gobernador y vice de Santa Fe, en el cierre de Business Forum.

En medio de la polémica nacional por el veto presidencial (revertido) a la ley que buscaba actualizar el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, respaldó el rechazo al veto en el Congreso y reclamó que el gobierno nacional asuma su responsabilidad con una decisión política concreta.

“Yo creo que estuvo bien el Congreso. Al Congreso hay que dejarlo trabajar. La gente elige a sus diputados”, afirmó Scaglia al móvil de Cadena 3 Rosario, en el marco del cierre del Santa Fe Business Forum.

En esa línea, reforzó críticas hacia la Casa Rosada: “La discapacidad necesita que el gobierno nacional le preste atención. Tenía una forma de resolverlo, que era ajustar el nomenclador a la inflación. No lo hizo”.

Las declaraciones de la dirigente santafesina se dan en un contexto de creciente tensión entre las organizaciones que atienden la discapacidad —familiares, profesionales y prestadores— y el Ejecutivo, que enfrenta críticas por la falta de actualización en los aranceles.

Esta semana hubo nuevas movilizaciones en distintos puntos del país, incluida Santa Fe, donde se reclamó una respuesta. Scaglia fue enfática al rechazar que la vía judicial sea la solución: “Hoy un profesional que atiende discapacidad gana menos de 3.000 pesos. Eso no es justo para nadie. No se resuelve con vetos, se resuelve con una mesa de diálogo y una decisión del Gobierno”.

La vicegobernadora, ya lanzada como candidata a diputada nacional, volvió a tomar distancia del Ejecutivo Nacional y puso el foco en lo que considera una desatención grave por parte del Estado. “Hay que escuchar a las organizaciones, a los padres, a los profesionales que hoy no dan más”, expresó.

Informe de Agostina Meneghetti.