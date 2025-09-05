En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio Rosario Notas

"Hay que escuchar a los que no dan más", dijo Scaglia y respaldó al Congreso

La vicegobernadora de Santa Fe y candidata a diputada nacional, Gisela Scaglia, cuestionó al gobierno nacional tras el rechazo final del Senado al veto presidencial a la emergencia en Discapacidad.   

05/09/2025 | 19:00Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Pullaro y Scaglia, gobernador y vice de Santa Fe, en el cierre de Business Forum.

FOTO: La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.

  1.

    Audio. "Hay que escuchar a los que no dan más", dijo Scaglia y respaldó al Congreso.

    Viva la Radio Rosario

    Episodios

En medio de la polémica nacional por el veto presidencial (revertido) a la ley que buscaba actualizar el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, respaldó el rechazo al veto en el Congreso y reclamó que el gobierno nacional asuma su responsabilidad con una decisión política concreta.

“Yo creo que estuvo bien el Congreso. Al Congreso hay que dejarlo trabajar. La gente elige a sus diputados”, afirmó Scaglia al móvil de Cadena 3 Rosario, en el marco del cierre del Santa Fe Business Forum.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En esa línea, reforzó críticas hacia la Casa Rosada: “La discapacidad necesita que el gobierno nacional le preste atención. Tenía una forma de resolverlo, que era ajustar el nomenclador a la inflación. No lo hizo”.

Las declaraciones de la dirigente santafesina se dan en un contexto de creciente tensión entre las organizaciones que atienden la discapacidad —familiares, profesionales y prestadores— y el Ejecutivo, que enfrenta críticas por la falta de actualización en los aranceles.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Esta semana hubo nuevas movilizaciones en distintos puntos del país, incluida Santa Fe, donde se reclamó una respuesta. Scaglia fue enfática al rechazar que la vía judicial sea la solución: “Hoy un profesional que atiende discapacidad gana menos de 3.000 pesos. Eso no es justo para nadie. No se resuelve con vetos, se resuelve con una mesa de diálogo y una decisión del Gobierno”.

La vicegobernadora, ya lanzada como candidata a diputada nacional, volvió a tomar distancia del Ejecutivo Nacional y puso el foco en lo que considera una desatención grave por parte del Estado. “Hay que escuchar a las organizaciones, a los padres, a los profesionales que hoy no dan más”, expresó.

Informe de Agostina Meneghetti.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho