"Hay que escuchar a los que no dan más", dijo Scaglia y respaldó al Congreso
La vicegobernadora de Santa Fe y candidata a diputada nacional, Gisela Scaglia, cuestionó al gobierno nacional tras el rechazo final del Senado al veto presidencial a la emergencia en Discapacidad.
05/09/2025 | 19:00Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Pullaro y Scaglia, gobernador y vice de Santa Fe, en el cierre de Business Forum.
FOTO: La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.
-
Audio. "Hay que escuchar a los que no dan más", dijo Scaglia y respaldó al Congreso.
Viva la Radio Rosario
En medio de la polémica nacional por el veto presidencial (revertido) a la ley que buscaba actualizar el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, respaldó el rechazo al veto en el Congreso y reclamó que el gobierno nacional asuma su responsabilidad con una decisión política concreta.
“Yo creo que estuvo bien el Congreso. Al Congreso hay que dejarlo trabajar. La gente elige a sus diputados”, afirmó Scaglia al móvil de Cadena 3 Rosario, en el marco del cierre del Santa Fe Business Forum.
/Inicio Código Embebido/
Rosario. "El protagonismo que pedimos": balance y continuidad del Santa Fe Business Forum
Con más de 5.000 rondas de negocios, presencia internacional y fuerte apuesta al desarrollo productivo, cerró en Rosario la segunda edición en La Fluvial. Testimonios y balance en Cadena 3 Rosario.
/Fin Código Embebido/
En esa línea, reforzó críticas hacia la Casa Rosada: “La discapacidad necesita que el gobierno nacional le preste atención. Tenía una forma de resolverlo, que era ajustar el nomenclador a la inflación. No lo hizo”.
Las declaraciones de la dirigente santafesina se dan en un contexto de creciente tensión entre las organizaciones que atienden la discapacidad —familiares, profesionales y prestadores— y el Ejecutivo, que enfrenta críticas por la falta de actualización en los aranceles.
/Inicio Código Embebido/
Escándalo. Zago cruzó al "Gordo Dan" por dichos sobre Juez: "Es vergonzoso, aberrante"
El diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires criticó al twittero oficialista tras los dichos referidos a la hija del legislador cordobés, que tiene una discapacidad.
/Fin Código Embebido/
Esta semana hubo nuevas movilizaciones en distintos puntos del país, incluida Santa Fe, donde se reclamó una respuesta. Scaglia fue enfática al rechazar que la vía judicial sea la solución: “Hoy un profesional que atiende discapacidad gana menos de 3.000 pesos. Eso no es justo para nadie. No se resuelve con vetos, se resuelve con una mesa de diálogo y una decisión del Gobierno”.
La vicegobernadora, ya lanzada como candidata a diputada nacional, volvió a tomar distancia del Ejecutivo Nacional y puso el foco en lo que considera una desatención grave por parte del Estado. “Hay que escuchar a las organizaciones, a los padres, a los profesionales que hoy no dan más”, expresó.
Informe de Agostina Meneghetti.