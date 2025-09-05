Zago cruzó al "Gordo Dan" por dichos sobre Juez: "Es vergonzoso, aberrante"

Óscar Zago, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), se pronunció enérgicamente contra los comentarios violentos del autodenominado Gordo Dan, quien ha atacado a figuras políticas en redes sociales. Zago destacó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, la gravedad de las declaraciones del Gordo Dan, en particular un tuit que se refiere de manera "absolutamente inhumana" a Luis Juez, un senador con una hija con discapacidad.

El diputado señaló: "Es vergonzoso, estos dichos son aberrantes. Me parece que son hechos repudiables por toda la sociedad en su conjunto. Acá no hay banderías políticas, no hay colores, ni cargos que estén por encima ni que estén por abajo". Zago también criticó la falta de respuesta adecuada de las plataformas de redes sociales ante tales agresiones, sugiriendo que deberían ser enjuiciadas por calumnias e injurias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la situación política actual, Zago expresó su preocupación: "Ojalá que haya mucha más gente del gobierno repudiando esto. Estos mamarrachos no protegen al presidente, al contrario, lo perjudican". También criticó la interna del gobierno y la falta de acción de ciertos sectores, afirmando que "están todos calladitos" ante estas situaciones.

Finalmente, Zago concluyó: "Es muy triste porque ahora van a salir que la economía, que esto, van a mezclar todo como hacen siempre. Yo en esto no se lo voy a tolerar".

Entrevista de Alberto Lotuf.