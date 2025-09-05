Francos cruzó al Gordo Dan por un ofensivo tuit contra Luis Juez: "Repudiable"
El jefe de Gabinete aseguró que el militante libertario no forma parte del Gobierno y dijo que habló con el senador y le pidió disculpas.
05/09/2025 | 09:25Redacción Cadena 3
FOTO: El jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió de manera categórica el ofensivo posteo del militante libertario Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", contra el senador Luis Juez y su hija, lo calificó como una "barbaridad" y desvinculó al tuitero del Gobierno nacional.
En declaraciones televisivas, Francos fue contundente en su rechazo a la publicación. "Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar, me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión", afirmó.
En un gesto político significativo, el ministro reveló que se comunicó directamente con el senador cordobés, cuyo voto fue clave para rechazar el veto presidencial a la ley de Discapacidad. "Lo llamé hace un rato a Luis Juez, lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas", contó Francos.
El jefe de Gabinete se esforzó por marcar una clara distancia entre la administración y Parisini. "Él no tiene a nadie arriba de él, es una persona independiente, no forma parte del gobierno. Tuitea cosas, está a favor del gobierno del presidente Milei, pero no forma parte del gobierno", subrayó.
Francos consideró que el militante borró el tuit porque "se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad" y se mostró confiado en que el presidente Javier Milei "está en total desacuerdo con esta expresión del Gordo Dan".
