Viva la Radio Rosario Notas

"El protagonismo que pedimos": balance y continuidad del Santa Fe Business Forum

Con más de 5.000 rondas de negocios, presencia internacional y fuerte apuesta al desarrollo productivo, cerró en Rosario la segunda edición en La Fluvial. Testimonios y balance en Cadena 3 Rosario.     

05/09/2025 | 18:30

FOTO: Santa Fe Bussiness Forum, segunda edición 2025.

FOTO: Santa Fe Business Forum, segunda edición en La Fluvial.

FOTO: Santa Fe Bussiness Forum, segunda edición 2025.

  1.

    Audio. Santa Fe Business Forum: ministro de Producción santafesino hizo balance en Cadena 3.

    Viva la Radio Rosario

    Episodios

En la tarde de este viernes culminó la segunda edición del Santa Fe Business Forum, un evento que reunió durante cinco jornadas a representantes del sector productivo, inversores, startups, funcionarios y organismos de todo el país y el extranjero.

Desde el Estudio Federal Sancor Seguros desde donde Cadena 3 Rosario transmitió todos los días en el lugar, se reportó el cierre formal encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, mientras comenzaba el desarme de las instalaciones tras una semana intensa de actividades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entre los principales datos destacados, el ministro de Producción, Gustavo Puccini, brindó un balance positivo en Viva la Radio: “Se realizaron más de 5.000 rondas de negociosLos circuitos productivos visitaron más de 80 empresas distribuidas en 14 departamentos de la provincia”, señaló, haciendo referencia a firmas de rubros como frigoríficos, laboratorios, tambos, puertos y zonas francas.

Además, valoró la presencia de startups que presentaron sus proyectos ante capitales nacionales e internacionales y la participación de economistas y expositores en distintos paneles temáticos: “Se le dio a este Business Forum la jerarquía y el protagonismo que pedimos”, sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Santa Fe Business Forum cerró con éxito su segunda edición, dejando en claro que la provincia apuesta fuerte al desarrollo económico y la integración con el mundo. 

El evento, que busca posicionar a Santa Fe en el mapa de negocios, promete una tercera edición, consolidándose como un punto de encuentro clave para el desarrollo económico de la región.

Informe de Agostina Meneghetti.

