"El protagonismo que pedimos": balance y continuidad del Santa Fe Business Forum

En la tarde de este viernes culminó la segunda edición del Santa Fe Business Forum, un evento que reunió durante cinco jornadas a representantes del sector productivo, inversores, startups, funcionarios y organismos de todo el país y el extranjero.

Desde el Estudio Federal Sancor Seguros desde donde Cadena 3 Rosario transmitió todos los días en el lugar, se reportó el cierre formal encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, mientras comenzaba el desarme de las instalaciones tras una semana intensa de actividades.

Entre los principales datos destacados, el ministro de Producción, Gustavo Puccini, brindó un balance positivo en Viva la Radio: “Se realizaron más de 5.000 rondas de negocios. Los circuitos productivos visitaron más de 80 empresas distribuidas en 14 departamentos de la provincia”, señaló, haciendo referencia a firmas de rubros como frigoríficos, laboratorios, tambos, puertos y zonas francas.

Además, valoró la presencia de startups que presentaron sus proyectos ante capitales nacionales e internacionales y la participación de economistas y expositores en distintos paneles temáticos: “Se le dio a este Business Forum la jerarquía y el protagonismo que pedimos”, sostuvo.

El Santa Fe Business Forum cerró con éxito su segunda edición, dejando en claro que la provincia apuesta fuerte al desarrollo económico y la integración con el mundo.

El evento, que busca posicionar a Santa Fe en el mapa de negocios, promete una tercera edición, consolidándose como un punto de encuentro clave para el desarrollo económico de la región.

Informe de Agostina Meneghetti.