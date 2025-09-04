En vivo

Política y Economía

Startups santafesinas captan atención de fondos globales en el Business Forum

Más de 250 emprendimientos de agtech, biotecnología y economía del conocimiento se vincularon con 40 fondos de inversión durante el evento que consolida a la provincia como polo de innovación.   

04/09/2025 | 22:16Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El Santa Fe Business Forum vinculó a inversores y startups santafesinas.

FOTO: Zuchovicki ofreció una exposición en el Santa Fe Business Forum de Rosario.

FOTO: Comercio e innovación en Rosario: Cadena 3, presente en Santa Fe Bussiness Forum.

El Santa Fe Business Forum se afianzó como el epicentro de la innovación y las inversiones, reuniendo durante sus jornadas a más de 250 emprendimientos locales con 40 fondos internacionales de capital de riesgo. El evento, que se desarrolla en el predio de La Fluvial, demostró el potencial del ecosistema santafesino de startups, particularmente en agtech, biotech y economía del conocimiento.

Cadena 3 Rosario transmite en vivo desde el corazón del evento, desde el Estudio Federal de Sancor Seguros, llevando a sus oyentes las novedades de este encuentro que conecta el talento local con inversores globales.

Inversores de Brasil, Chile, Colombia y El Salvador destacaron la calidad de los emprendimientos presentados. Alain Marques, director ejecutivo de AGFood Ventures (Brasil), señaló: "Estamos conociendo startups con potencial de inversión y para llevarlas al mercado brasileño. Realmente son muy buenos emprendedores".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La diversidad de propuestas abarcó desde salud digital e inteligencia artificial hasta energías renovables y economía circular. Luis Stein de Andes VC (Chile) expresó: "Estoy muy impresionado con este evento. Aquí hay una movida de biotecnología espectacular; hemos visto soluciones magníficas desde Rosario y Argentina".

Desde Colombia, Camila Rueda de Rockstart agregó: "Para nosotros es muy importante conocer el talento de emprendedores que están aplicando tecnología en el agro y en biotecnología. Tienen un ecosistema desarrollado en ciencia, con un talento increíble".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El foro se transformó en una plataforma estratégica de networking que no solo impulsó inversiones, sino que también fortaleció vínculos entre empresas locales, universidades y cámaras empresarias. 

Christian Quiñónez Sol de Inogen Capital Venture (El Salvador) concluyó: "Vine buscando potenciales inversiones y estoy sorprendido con las tecnologías en biotecnología y agtech. Este foro conecta a los actores del ecosistema del Cono Sur".

